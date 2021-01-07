男人的浪漫！日男螢光液重現「龜波氣功」　威力超震撼打低菲利

看過《龍珠》動漫的擁躉，對主角孫悟空的必殺技「龜波氣功」必然十分響往，小時候不免扮演打出「龜波氣功」的架勢。YouTube頻道SUSHI RAMEN【Riku】就把童年夢想化為真實，嘗試在現實中重現「龜波氣功」，對付邪惡勢力的頭目菲利！但人類怎能放出氣功呢？SUSHI RAMEN以創意製作出發射「龜波氣功」的機器為，灌入螢光液後重現極具迫力和震撼力的畫面！

「龜波氣功」是悟空常用的絕招。（《龍珠》動畫截圖）

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YouTube頻道SUSHI RAMEN【Riku】常常把各種瘋狂念頭付諸實行，深得網民喜愛，SUSHI RAMEN為了重現「龜波氣功」，決定自製噴射器後加入螢光液，實行以噴射器發射「氣功」，結果實驗成果大成功，成功製造出威力和視覺效果並重的超強「龜波氣功」！短片上載約1個月，已錄得約250萬點擊，讚數次數達10萬，網民看到菲利被打敗一刻都大感暢快！

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