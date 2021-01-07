男人的浪漫！日男螢光液重現「龜波氣功」　威力超震撼打低菲利

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

看過《龍珠》動漫的擁躉，對主角孫悟空的必殺技「龜波氣功」必然十分響往，小時候不免扮演打出「龜波氣功」的架勢。YouTube頻道SUSHI RAMEN【Riku】就把童年夢想化為真實，嘗試在現實中重現「龜波氣功」，對付邪惡勢力的頭目菲利！但人類怎能放出氣功呢？SUSHI RAMEN以創意製作出發射「龜波氣功」的機器為，灌入螢光液後重現極具迫力和震撼力的畫面！

「龜波氣功」是悟空常用的絕招。（《龍珠》動畫截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

YouTube頻道SUSHI RAMEN【Riku】常常把各種瘋狂念頭付諸實行，深得網民喜愛，SUSHI RAMEN為了重現「龜波氣功」，決定自製噴射器後加入螢光液，實行以噴射器發射「氣功」，結果實驗成果大成功，成功製造出威力和視覺效果並重的超強「龜波氣功」！短片上載約1個月，已錄得約250萬點擊，讚數次數達10萬，網民看到菲利被打敗一刻都大感暢快！

👇👇👇點擊看YouTuber如何重現超強「龜波氣功」！👇👇👇

+8
+8
+8
寒流中急降流星　外公長途跋涉送星作燈飾　希臘超現實廣告好溫馨
潔癖刑警查案太衛生　仲抹走死者血書　日本搞笑廣告原來賣呢樣
電玩最弱生物？　日男模擬現實版史萊姆捕捉人類　結果超爆笑
真人版水果忍者！超高速鏡頭拍忍者刀凌空切水果　果汁四射好治癒

👇👇👇同場加映：赤腳跑過炭火點解無受傷？👇👇👇

👇👇👇同場加映：點擊即看日男「藏身」天花板嚇人全過程！👇👇👇

+15
+15
+15
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。