盤點3對台灣爆紅假想情侶　愛莉莎莎三原「唇交」登熱門影片第3位

2008年南韓綜藝節目《我們結婚了》實境節目，透過過藝人扮演「假想夫婦」觀察兩人互動，藉由雙方訪談也增加節目真實與趣味，也能讓觀眾看了充滿粉紅泡泡，現在這股流行又吹到了YouTube上！9日台灣網紅愛莉莎莎上的的新影片「非整人！跟三原的戀愛故事」也大玩螢幕CP梗，登上發燒影片（台灣）第3名，使她個人聲量攀高位於「網路口碑 / YouTuber」第19名，其他情侶感爆滿，讓網友看了不知不覺被閃瞎的還有誰呢？

＃愛莉莎莎、三原

影片中愛莉莎莎表示每當兩人同框，粉絲都會留言敲碗兩人在一起，因此影片中兩人決定挑戰「在一起七天」，每天都做一件情侶會做的事情，包含一起併肩看日劇、吃早餐、水生館約會與逛街。

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愛莉莎莎、三原當街「唇交」了嗎？（點圖放大↓↓↓）

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第七天兩人在公園接吻感謝彼此的陪伴，雖然鏡頭沒有拍到正面，但仍讓網友們少女心噴發。三原表示雖然這次是為了拍片但很開心，會為了女方「等下去」，讓留言狂刷「兩人超適合」、「很配」、「在一起」。此外，三原拍的兩人戀愛MV也登上發燒30名，深情歌詞與旋律感動一票粉絲。

＃瑀熙、酷炫

時常一起拍片的瑀熙、酷炫，兩人的互動像是好友，但又多了一點曖昧，酷炫會直接稱瑀熙「螢幕女友」，總是僧幽默幹話攻勢逗笑女方，雖然大部分無厘頭，但還是有認真的時候。

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先前酷炫就曾經拍片送瑀熙生日禮物，先是捉弄女方，讓對方在大街上等二十分鐘，再帶她去逛街時趁對方上廁所，衝去買她屬意的手鍊，讓瑀熙感動落淚，酷炫看到後也用手幫她擦淚，親密互動讓留言看了表示「不是搞熱度，感覺真的有戲」。

＃安啾、藍亦明

HowHow的員工藍亦明，跟天然呆萌「倉鼠教主」安啾傳出緋聞已久，兩人不但一起跟HowHow出席婚禮，也曾一起同框拍片，一起當倉鼠電子雞的爸媽，更數次被網友發現在街上直擊約會，雖然彼此都未曾承認，但先前安啾在日本的「甜點列車」影片中一起入鏡，讓網友們紛紛暴動直呼藍是「叛徒」。

影片中安啾不時會詢問掌鏡人意見，直到中間藍亦明露臉，與安啾面對面品嚐甜點，滿滿的男、女友視角，讓這外傳已久的情侶傳言又增添一筆話題，底下網友表示「藍亦明出現的措手不及」、「希望你們幸福」、「畫面變成白色了」。

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