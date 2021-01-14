消委會丨一文睇清15款燜燒保溫飯壺效能　4星之選有1款只賣$190

【消委會 / 帶飯 / 燜燒杯 / 飯壺 / 保暖】新冠肺炎疫情下，餐廳須2人一檯，晚市堂食也被禁，不少打工仔都改為帶飯返工，抗疫之餘也能慳錢。消委會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上8款燜燒壺和7款保溫飯壺，發現所有燜燒壺均通過保温效能測試，但保溫飯壺表現相對遜色。消委會又指，保溫飯壺的價錢與性能沒有直接關係，總評同樣獲4星的飯壺中，最貴的象印與最便宜的鷹牌價格相差238元。

燜燒壺及保暖飯壺成為不少打工仔帶飯的好幫手，消委會測試發現，燜燒壺的保溫效性普遍勝於保溫飯壺。（資料圖片）

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今日（14日）出版的新一期《選擇》月刊中，消委會測試了市面上15款保溫飯壺，包括8款燜燒壺（即中間沒有間隔）和7款保溫飯壺（中間有間隔），售價由468元至130元不等，當中5款燜燒壺獲4星評分。

即睇15款燜燒壺及保溫飯壺性能及整體評分▼▼▼

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測試結果顯示，8款燜燒壺全部通過歐洲標準的保溫效能測試，貯存熱水6小時後的溫度全部高於62°C，8小時後亦只有1款低於62°C。其中表現最好的是膳魔師的「高真空不銹鋼食物罐 SK-3020」，盛載熱水6小時保溫效能達76.4度，12小時保溫效能仍能維持65.6度。

不過7款2層或3層保溫飯壺表現則較遜色，貯存熱水6小時後，只有1款的下層高於60°C，8小時後更全部低於60°C，可見保溫表現不及燜燒壺。7款當中評分最低的為Topvalu「Home Coordy 保溫食物瓶 (白色)」，上下層6小時保溫效能僅為40.3°C及47.9°C，而12小時後的溫度範圍更下降至29.6°C及33.2°C。而Pole Bear的「不銹鋼真空保溫飯壺（附提袋）」的6小時保溫效能亦只有46.2°C，低於50°C標準。

消委會指，燜燒壺的保溫效能可用來焗製簡單湯水、粥、意粉甚至米飯等食物，但生鮮食材應先煮熟，減低衛生風險。（消委會圖片）

消委會又發現，消費者購買保溫飯壺時，容量是其中1個考慮因素，是次測試的15款飯壺中，有14款量得的容量少於聲稱，當中Pole Bear的「不銹鋼真空保溫飯壺（附提袋）」名列最差，其標示容量為700毫升，惟上下層量得的實際容量合共為486毫升，相差30.6%。此外，由於分層保溫飯壺全部都有間隔，所用的物料佔用空間不能載食物，容量一般會較燜燒壺少。

消委會指出，保溫飯壺的價錢與性能並無直接關係，8款燜燒壺中，價錢最便宜但沒有標明來源地的大福口「二層不銹鋼高真空斷冷斷熱」燜燒壺僅售130元，6小時保溫性能達70.6°C，相比評分最高、售價為428元的膳魔師「高真空不銹鋼食物罐 SK-3020」便宜298元。至於7款分層保溫飯壺中，評分相對較佳的小牛角「不銹鋼真空保溫飯壼 HCC611B」及象印「不銹鋼保溫飯壺 (銀色)」售價分別為181元及409元，兩者相差282元。

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