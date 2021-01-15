高速行駛突遭乘客手錘扑頭　巴士司機血流披面　忍痛急煞車救39命

馬路上不時都有突如其來的意外，司機的駕駛態度和技術隨時可避免釀成慘劇。最近內地貴州省1名長途巴士司機在高速公路行駛時，忽然遭乘客持敲碎玻璃用的手錘「扑頭」，雖血流披面，但司機仍緊握軚盤，直至煞停巴士，挽救全車39人性命。

內地1名長途巴士司機遭乘客以手錘襲擊頭部，幸好他臨危不亂及立即停車，最後沒有乘客受傷。（微博影片截圖）

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事發於上周六（9日）早上8時許，當時李姓長途巴士司機正從福建省駛回貴州省六盤水市麻江縣，車上共有39名乘客，其間1名男子突然拿下車窗附近的手錘，並走到駕駛座旁，不停敲打司機的頭部。由於當時車速達每小時74公里，司機為確保乘客安全，只能先忍着痛煞停巴士；直至被打4至5次，副駕駛才醒來並制止施暴男子。

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據報巴士上39名乘客全數安全，李姓司機事後被送往醫院治療，頭部3處傷口共縫13針，涉事男乘客亦以涉嫌以危害公共安全罪被拘捕，雙方彼此不認識，行車期間沒有爭執，施襲原因未明。

李姓司機後來向傳媒憶述案發經過，表示被打的當下，「頭上的血已經噴在方向盤上了」，幾乎連煞車的力氣都沒有，危急之際，他判斷將車停靠在超車道的風險更低，因為右行車線旁邊便是數十米高的低地，「即使馬上昏倒了，我都是想着這車乘客的生命安全，如果這車真的翻下去了，那麼事情後果不堪設想」。

（綜合）

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