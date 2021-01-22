客服哀歌│無理客爆粗罵「做濕X工」　CS女抹淚頂硬上　原因超心酸

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-22 12:00

顧客永遠是對的？香港人對服務業要求高，有時遇到無理客人，甚至要忍氣吞聲繼續笑意盈盈。有商場顧客服務部員工在網上講述一次經歷，指有家長不見了小朋友，要求一位女同事幫忙處理，令後面排隊人龍愈來愈長，結果有惡客不了解情況下劈頭就罵，更辱罵她「一世都只可以做呢啲商場工！」令女同事委屈落淚。

香港人對服務業要求高，有時遇到無理客人，甚至要忍氣吞聲繼續笑意盈盈。（GettyImages）

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網民Sharon日前投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指自己跟一名年輕女同事在商場的顧客服務櫃枱工作，正常情況下都會同時處理2個客，惟當日自己遇到一位顧客不見了銀包，而女同事則要處理1名不見了小朋友的媽媽，「咁樣塞一塞，後面條龍就會愈來愈長」。

後來終於解決了2大難題，但後面不知情的客人一到櫃台就給予臉色，其中一位男士更向着女同事發難爆粗辱罵▼▼▼

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由於聲浪頗大，不但後面正排隊的顧客眼望望，連路過的人都駐足圍觀。後來男客人終於走了，樓主目擊女同事默默流了兩行淚，但僅僅2、3秒，女同事即抹走淚水，並用友善態度接待下一位客人，令樓主感心酸，「我見到佢雙眼通紅仍然保持專業態度，除咗佩服，就只能輕輕掃下佢背脊安慰，當中有幾唔開心同埋委屈，只有佢自己心裏最明白。」

樓主又補充指，這位女同事原來是在單親家庭成長，媽媽手部勞損暫時無法上班，弟弟則就讀中學，她已是全家的經濟支柱，「佢有嘗試搵其他工，不過疫情兼年尾絕對唔容易，想跳出去唔係一時三刻嘅事......所以小妹妹同事幾委屈都要吞落肚」。帖文還呼籲大家多多體諒別人，少些指指點點，因為每個人都有自己的難處同故事。

帖文引起網上熱議，有網民直言「客人真係唔係永遠是對的」，批評文中的男士無品，「做服務業的人工，其實係唔包俾你鬧㗎」、「香港西客特別多，做咩大事咁巴閉咪唔好等免費泊車囉」。有網民則大讚該員工EQ高，將來一定會有更高成就或發展。

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