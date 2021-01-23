聖瑪加利大堂籌款　指年輕人不應「坐享其成」勁吸嬲　教會有回應

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-23 13:32

位於跑馬地的天主教聖瑪加利大堂昨日（22日）發出一張通告，指維修堂區中心的籌款，離目標只差200萬元，並指捐款教友多數屬成熟年齡層，形容後輩「坐享其成」，並強調支持堂區人人有責，通告旋即引起網上熱議，不少網民以「嬲嬲」回應。 面對網上負評，主任司鐸關傑棠神父昨晚在facebook進行直播回應，解釋原意是希望籍此機會鼓勵堂區的年青人多參與堂區生活，視今次為跟他們多溝通的契機，相信彼此間都有很大進步空間。

天主教聖瑪加利大堂發出通告，交代維修堂區中心的籌款進展，惟內容引起熱議。（聖瑪加利大堂fb圖片）

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聖瑪加利大堂昨日在其facebook專頁發布通告，交代維修堂區中心的籌款進展，指離目標金額只差200萬元，還稱「相信成功在望」。

不過，通告又指，捐款教友多數屬於「較成熟之年齡層」，青年則佔小數，強調支持堂區人人有責，「不是祖父母、爸媽兄姊捐錢後，後輩便可以坐享其成」。惟通告最後表示，不是要將後輩跟前輩看齊，倒是「那份強化關心信仰大家庭歸屬感的心意」更為重要，並特別提及與「在學、在職、未婚的年青人」共勉。

通告發出至今引來逾3700多個留言，批評教堂用錢衡量心意，又對文中的字眼「坐享其成」更覺反感，認為管理層根本沒有體諒年輕人的情況，「學生都唔放過？」、「你知唔知出面幾多人失業？」。【按圖睇更多網民留言▼▼▼】

對於網上猛烈批評，主任司鐸關傑棠神父昨晚在fb進行直播回應，指有教會問及籌款情況，因而發通告交代，意想不到會有如此大迴響。他解釋自己的原意，是希望籍此機會鼓勵堂區的年青人多參與堂區生活，視今次為跟他們多溝通的契機，相信彼此間都有很大進步空間。

關神父又表示，不同年齡的教友對堂區都很重要，如果今次事件令教友有不明白之處，歡迎疫情過後多回來堂區「傾下偈，彼此交通」。

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