盾牌口罩減價！尖沙嘴新分店一連6日推優惠　今日最平$21/50個

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-26 10:46

【口罩／盾牌／Body Shielder／門市／優惠／消委會】早前獲得消委會5星評分的盾牌口罩，再於尖沙嘴開新門市，並於新店開幕日1月24日起，一連6日推出優惠，所有盾牌外科3層平面口罩由6.5折起，第1、2日6.5折，第3日7折，如此類推。

盾牌口罩於尖沙嘴開新門市，並於新店開幕日1月24日起，一連6日推出優惠。（盾牌FB圖片）

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以今日（26日）7折優惠為例，購買「P class專業版ASTM Level 2」口罩50片獨立包裝，只需49元一盒。而全店原售價最平的「康加Heal+h口罩ASTM Level 1」50片裝，一盒只需21元。

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盾牌Level 2白色低敏感口罩詳情▼▼▼

盾牌推出純白色Level 2成人口罩，適合皮膚敏感或有濕疹人士配戴，售價最平為100元50片獨立包裝。（盾牌FB圖片）

盾牌ASTM Level 3超保護彩虹口罩，總共有12色選擇，今次都有優惠▼▼▼

盾牌口罩推出超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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盾牌新年口罩【按圖睇售價及實物圖▼▼▼】

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盾牌 各款口罩2021最新價格：

-P-Class 專業版ASTM Level 2

（獨立包裝）

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$70/盒/50片 藍色

Pure 純潔 白色Level 2 175x95mm

- $3/片

- $20/包10片

- $80/盒50片

- 兒童散裝145x80mm

$60/盒/50片 （散裝 ）藍色

-Super Protection 超保護12色口罩系列 Level 3（獨立包裝）

成人175x95

兒童145x95

幼童120x80

- $2/個散賣

- 1包單色/10個，每包$20

- 2包混色/20個，每包$18

- 3包混色/30個，每包$16

- 4包混色/40個，每包$15

- 5包混色/50個，每包$14

- 單色/盒/50個，$60/盒

- 10色混色/盒/50個，$70/盒

Slim苗條 160x95mm Level 3

（獨立包裝）

- $3/個散賣

- $20/包10個

- $70/盒50個

活性碳口罩 Level 3（獨立包裝）

- $4/個

- $35/包10個

- $90/盒30個

-Comfort舒適口罩,ASTM Level 3

M18 成人175x95mm

$90/盒/50片 （獨立包裝）藍色

-NOBLE貴族系列口罩

ASTM Level 3

M8 成人175x95mm

$100/盒/50片 （獨立包裝）藍色

Noble-Elegant 貴族-高雅系列

$3/片，$25/盒10個（獨立包裝）

-Medical醫科系列

ASTM Level 3

M1成人175x95mm

$120/盒/50片 （獨立包裝）藍色

其他品牌口罩價格：

-美舒健Masking

ASTM Level 3

M84 成人175x90mm

$60/盒/50 片 （獨立包裝）藍色

-Toukai東海

ASTM Level 3

M20 兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

價格： $50/盒/50片（散裝）綠色

-Toukai東海 ASTM Level 3 藍色

M61成人175x95mm

M62兒童145x90mm

M63幼童口罩120x80mm

價格： $60/盒/50片（獨立包裝）

-康加Heal+h口罩ASTM Level 1

成人175x95mm

$30/盒/50片 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM Level 2

成人175x95mm

$35/盒/50片 （散裝）藍色

兒童145x95mm

$30/盒/50平 （散裝）藍色

-康加Heal+h口罩 ASTM Level 3

成人175x95mm

$40/盒/50片 （散裝）藍色

消委會30款口罩效能測試及整體評分▼▼▼

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