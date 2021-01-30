2021農曆新年遇上情人節　5招開運催吉避凶+5招谷桃花運大法

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-30 10:30

新的一年總要除舊佈新，揮別2020不開心的事，但要怎麼除、怎麼佈可就是一門學問啦！想開運、招財、招桃花、防小人，除了大掃除，網路上熱議許多開運撇步，從屋內風水、配戴飾品下手，讓你新年迎好運，告別2020的衰運。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議的防小人、招桃花的撇步，想要在2021年遠離小人折磨、順利脫單的朋友們，繼續往下看吧。

唔再喺黑仔王！台灣網友熱議5招「小人退散」撇步（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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今年新年搭住情人節！？ 台灣網友網友熱議5招桃花旺旺旺（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月28日至2021年01月26日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防小人方法』、『招桃花方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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