麥玲玲激罕舊照曝光　連登仔封可愛型美少女　BK網民讚啱做新抱

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-28 21:08

【麥玲玲／玄學／算命／後生相】堪輿學家麥玲玲早前批中內地女星鄭爽有桃花劫，其「神預測」近日被熱捧，在內地網絡人氣高企，甚至熱傳回港。近日麥玲玲一批少女時代舊照出土，旋即成為網民熱議對象，難得是同時獲得連登討論區及親子王國討論區（Baby Kingdom，簡稱BK）同時讚賞，有連登你形容她「後生幾靚女」，又指她從小到大都「圓碌碌有褔氣」，是惹人喜愛的類型；而BK網民則指她天生「開心樣」，最奶奶喜歡的新抱型女生。

麥玲玲一批少女時代舊照出土，旋即成為網民熱議對象，大讚「後生幾靚女」。（麥玲玲提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

《香港01》早前獲得麥玲玲年輕時的激罕照，發現其輪廓早長定，尖尖的下巴更成為亮點。有網民於連登討論區以「麥玲玲後生又幾靚女」為題發文，貼出多張麥玲玲師傅的舊照，形容「幾cute幾可愛」，又指「幾廿年後都冇乜點變」，有人則好奇她是否從不以長髮示人。另一邊廂，親子王國討論區亦有熱議麥玲玲的少女照和婚紗照，網民都大讚她圓碌碌有福氣，而且一望就是開心樣，「好多奶奶都鍾意呢類型做新抱」。

【更多網民咁樣講▼▼▼】

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麥玲玲婚紗照被指激似日本女星松田聖子。（麥玲玲提供圖片）

麥玲玲讀書時已是「四眼妹」，臉上戴大框眼鏡，面容微胖有點像卡通片角色「小雲」，而且一直留着短髮，笑容相當燦爛，容貌跟現時模樣變化不大，難怪網民都說「始終如一，註冊商標」。

【按圖睇麥玲玲多年變化▼▼▼】

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原來麥玲玲讀書時已是「四眼妹」，臉上戴大框眼鏡，面容微胖有點像卡通片角色「小雲」，而且一直是留着短髮，笑容相當燦爛，容貌跟現時模樣變化不大。

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按圖看鄭爽圖輯▼▼▼

內地女星鄭爽捲入代孕棄養醜聞，有網民發現堪輿學家麥玲玲早於去年錄影的節目中，早就批過鄭爽會遇桃花劫。（鄭爽微博圖片），

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同場加映：公屋出身名人、明星一覽 ▼▼▼