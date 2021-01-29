SIM卡實名制｜百佳力推SoSIM卡　33蚊任用30日　網民：針對誠哥？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-29 17:26

【手機SIM卡實名制／電話卡／太空卡】政府計劃推出手機SIM卡實名制杜絕太空卡，引起網民熱論，而由於百佳近月力推號稱任用數據的儲值SIM卡SoSIM，有網民質疑實名制是否「針對誠哥（李嘉誠）」。

百佳近月力推號稱任用數據的儲值SIM卡SoSIM。（HK01記者攝）

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政府下午（1月29日）交代手機SIM卡實名登記制度諮詢詳情，將於1月30日至2月28日諮詢公眾；政策通過後，未來購買SIM卡將設多項限制，詳情如下。

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手機SIM卡實名制一旦落實，意味俗稱「太空卡」的不記名電話儲值卡，將迎來「末日」。有鑑於長實旗下的百佳，近日與3HK合作力推任用數據的33元儲值SIM卡SoSIM，有網民關注新政策是否「針對誠哥（李嘉誠）」。

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即看更多網民精選留言，並熱議呢3樣東西可能都要實名制▼▼▼

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SoSIM最吸引之處，在於33元的低價，可在一個月內任用數據（首50 GB達42Mbps，其係128 Kbps），並可以參加大抽獎，非常「抵玩」，推出時更有不少人一口氣買幾張「傍身」，令SoSIM一度炒至40元一張；SIM卡可以「炒起」，確實少見。

不論是否如網民所想般「針對誠哥」，但今次政府針對「太空卡」的SIM卡實名制，無可避免會對SoSIM造成影響。

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