網紅面霜被揭公廁內生產　水銀超標7000倍可致癌　老闆賺到住別墅

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-04 15:02

內地現時流行用直播間或短片「帶貨」，吹捧出一堆「網紅商品」。內地有「網紅面霜」大賣美白功效，被封成「美白神霜」，但監管部門發現這批產品的汞（水銀）含量竟超標7000多倍，生產地點更是1個廢棄公廁，現場充斥惡臭，灌裝工具還滿是鏽迹，但產品已銷售逾70萬瓶，涉款3000萬人民幣（約3600萬港元）。更令人氣憤的是創辦品牌的夫婦利用產品由小商販變富翁，現在駕名車住別墅，當局稱使用這些產品甚至有機會誘發皮膚癌。

當局搗破面霜生產工場，帶走大批原料。（微博圖片）

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涉事品牌包括「瓊曼」、「豪曼」和「伍昱潔」3個系列的網紅面霜，在網上被稱為「爆款美白面霜」、「美白神霜」等，以美白效能及價錢平見稱，據悉品牌透過短片及直播間作宣傳售賣，用家不少。

浙江省臨海市市場監督管理局日前通報，去年11月聯同公安到浙江、重慶等地搗破一家生產銷售劣質化妝品的集團，拘捕10多人，涉事產品是在微商圈大賣的「網紅產品」瓊曼、豪曼和伍昱潔美容霜。執法人員發現這些號稱「美白神霜」的美容霜竟產自1個廢棄公廁，現場堆放着原料、污糟的枱、鏽迹斑斑的灌裝工具、還蠅蟲四圍飛，充斥惡臭味。

案件源於去年8月，有消費者向監管部門投訴用了該類產品後出現皮膚紅腫和甩皮等問題，當局將產品送檢，發現水銀含量超標7000多倍，產品亦未有取得特殊化妝品批准文號。市監局及公安去年9月到產品經營場所拘捕包姓男子，他今年1月18日已被判生產、銷售偽劣產品罪成，入獄10個月。

網紅面霜在一個廢棄公廁生產。（微博圖片）

然而，當局追查發現包男只是經銷微商，商品源自重慶熙妃萱日用化妝品有限公司，負責人為伍某潔夫婦，兩人藉這款「美白神霜」由小商販賺到變百萬富翁，現時出入駕名車，住在大別墅；兩人發達後因第三者介入而感情破裂離婚，但因美容霜大賺，2人仍保持合作夥伴關係。

品牌創辦人伍某潔受查時稱，美容霜原料購自哈爾濱1名叫「唐總」的人，每桶20公斤要2000元人民幣（約2400港元），每瓶成本2至10元人民幣（2.４至12港元），這些產品已銷售70多萬瓶，涉案金額逾3000萬人民幣（約3600萬港元）。

內地的網商平台例如淘寶等原本亦有該品牌商品，但消息傳出後許多已下架。該品牌以價格平見稱，瓊曼美容霜和瓊曼靚顏精華液等售約50元人民幣（約60港元），但原本的商品介紹未有廠商名稱，更聲稱「孕婦可用」。

臨海市市場監管局指，涉案化妝品水銀含量嚴重超標，用後短時間內有美白效果，但卻會因水銀超標導致皮膚炎、色素沉積，甚至誘發過敏性皮膚炎及皮膚癌，水銀還會損害肝腎，而孕婦使用後水銀還會通過胎盤影響胎兒。當局指《化妝品監督管理條例》已於年初實施，會更嚴格監管化妝品，提醒民眾買化妝品時要從合法商店、專櫃或網站買有品質保證的產品，如有懷疑是假冒或偽劣貨品，應馬上舉報。

然而，微博有不少留言反指責中招的消費者是「貪平」和盲目追網紅產品，批評部份人看了短片或直播間就去買來歷不明的商品，「網紅已經是三無產品的另一種說法」。

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