以出生日期算出你的3月運程　加起來等於「5」會發達

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-01 22:30

引用八數作為三月的開端：生命是充滿彈性的，比起承載過多與緊繃，更需要一點空隙，你得讓出一點兒路，留給自己走。

如何算出屬於自己的生命靈數：以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據，例如：1988年08月08日生，請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。

1+9+8+8+0+8+0+8=42，4+2=6，所以範例的生命靈數為6。若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，Ex：1+0=1，依此類推。就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢，再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看，綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

點圖放大看生命靈數「1至3」的3月運程👇👇👇

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點圖放大看生命靈數「4至6」的3月運程👇👇👇

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點圖放大看生命靈數「7至9」的3月運程👇👇👇

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同場加映：12星座3月運程+12個開運秘技 天蠍財源滾滾來 人馬投資把握良機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／曹巧巧，原文：2021.三月塔羅生命靈數運勢分析】