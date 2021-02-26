白人夫婦誕黑人女兒　慈父深信隔代遺傳不疑身世　病逝後真相大白

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-26 06:00

父母對子女的愛總是毫不保留，英國1名28歲女作家近日出書大談自己的身世，表示父母雖然是白人夫妻，但她一出世便是深色皮膚、黑色捲髮等，家人對外宣稱女兒的特殊情況緣於隔代遺傳。縱使生理特徵與自己毫不相似，但父親一直對她視如己出，從不追問原因，當父親5年前患癌離世後，事主接受DNA檢測，終讓事件在多年後真相大白。

28歲黑人女作家喬治娜（Georgina Lawton）最近出書談及身世，指父母為白人，自己卻深色皮膚，但父親一直對她愛護有加。（Twitter「GeorginaLawton」圖片）

英國28歲黑人女作家喬治娜（Georgina Lawton）最近出書提及自己的家庭和身世，指父親吉姆（Jim Lawton）和母親柯萊特（Colette）多年前誕下她，惟父母都是白人，自己卻是深色皮膚、黑色捲髮和棕色眼睛，常人一看通常都會質疑父親的身份。不過，吉姆從來不追問妻子懷孕一事的來龍來脈，對喬治娜也是愛護有加，視如己出。

一家人對外解釋，喬治娜是吉姆和柯萊特的親生女兒，但由於母親的家族來自愛爾蘭克萊爾郡（Clare）1個名為Spanish Point的小鎮，當地大部份人為多種族混血，喬治娜屬於隔代遺傳。

喬治娜憶述，父親從不懷疑她是否其親生女兒，一直非常愛惜她。（Twitter「GeorginaLawton」圖片）

直至55歲父親在2015年因患癌離世，喬治娜決定接受DNA測試，才知道自己為43％尼日利亞人，幾乎肯定吉姆並非其生父。後來喬治娜與弟弟、母親等開家庭會議，親自與母親對質，終於知道自己真實身世，原本絕口不提的母親透露真相，承認當年她曾在酒吧與1名黑人男子一夜情，才誕下喬治娜。

（綜合）

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