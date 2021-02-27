吳孟達離世｜曾稱與周星馳「老死不相往來」　網民唏噓：一語成讖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-27 18:23

【吳孟達離世】入行逾40年的資深藝人吳孟達（達哥）早前證實患肝癌入院，其後轉往深切治療部（ICU）留醫，至27日中午傳出病危彌留，親友趕往看望最後一面，最終證實離世，終年70歲。 提起達哥，總讓人想起他與星爺周星馳昔日的拍檔情誼，有網民慨嘆兩人早年合作無間，但後來傳出不和，自從20年前上映的《少林足球》後，這對「父子」已無緣拍住上，達哥過往被問及與星爺關係時，曾表示「有一點老死不相往來那種感覺」。如今噩耗傳出，網民不禁唏噓慨嘆：「真是一語成讖。」

著名演員達哥吳孟達病逝，終年70歲。（資料圖片）

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「達哥與星爺」在九十年代成為港產喜劇的代名詞，2人默契十足，合作無間，推出多套經典電影如《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等等，在感情最要好之時更曾上契，但卻是由星爺做「契爺」，達哥則是「契仔」，反轉年齡輩份喜感十足。

不過，自2001年上映的《少林足球》後，2人的合作已成絕響。據了解，周爺於2003年籌備拍攝《功夫》時，本來已預留角色給達哥，惟因碰上非典型肺炎，電影拍攝延期，達哥因沒有檔期接拍而告吹，自些2人再沒有合作。

達哥數年前受訪時曾稱，「他（周星馳）覺得我不夠朋友、義氣，2人彼此都不開心」，又承認關係已不同以往，令人不勝唏噓。達哥亦形容星爺關係時，更稱「有一點老死不相往來那種感覺」。不過，星爺開拍《美人魚》時，其實都有邀請達哥參與，但他因病患還是拒絕了。達哥又指，周星馳身份已不一樣，「他當老闆，財富也非常棒，快不快樂我不知道，思想上跟我還像以前這樣子同步嗎？也未必，我現在就是簡單的一個老頭子」。

直至近日傳出吳孟達因患肝癌要入院做手術，情況一度危殆，好友田啟文（田雞）證實，周星馳看到新聞後都有致電，「佢都好關心達哥，然後又諗下我哋有啲咩可以幫到手」。

雖然未能見到昔日拍檔開心重聚，但影迷得知星爺關心達哥都感到欣慰，感嘆至少不用帶着不和怨恨離開，有網民想起達哥曾說只要自己還未死，星爺還沒退休，都有機會再合作拍電影，可惜已沒機會成真。有網民則稱，這幾天要重溫所有星爺與達哥的經典電影，好好懷念這對絕世拍檔。

【網民一人一句懷念達哥▼▼▼】

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【曾經有網民在連登討論區上開Po，盤點吳孟達的最好笑電影對白，以下就是精選10句：】

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