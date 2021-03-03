借錢替母治病付家用　港男負債10幾萬：媽咪2層樓揸手都冇話幫我

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-03 08:00

常說親情血濃於水，怎會「大難臨頭各自飛」？有港男最近在網上訴苦，表示自己5年前被裁員後一直打散工，為了醫治母親的肝病，以及支付住院費和每月1萬元的家用，先後向銀行和財務公司借錢共20萬元，每個月的還款期令事主壓力甚大，但指母親卻手持2層物業，也不願幫助他渡過難關，「我借錢畀屋企…到頭來還唔起，屋企人唔會幫我」。

有港男在網上訴苦，指自己為了讓母親治病借錢20萬元，但每個月8000元的固定還款令他非常大壓力。（《男人唔可以窮》劇照）

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事主日前在香港討論區發文，指自己5年前被公司裁員，當年母親被發現肝臟有多個腫瘤，他為了醫治母親的病，第1次向銀行借款10萬元，後來因每個月1萬元家用和住院費，又再經財務公司借10萬元，連同每月8000元固定還款，以及5000元租金等，各種開支讓他非常困擾。

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事主大嘆心灰意冷，並補充指母親的2層物業，其一位於內地，已付清所有供款，現有外婆和舅父居住；另一處則是香港公屋，經「租者置其屋計劃」置業，母親與事主妹妹同住。直至去年，事主難忍被母親冷待而搬家，任職售貨員等維生，惟生活始終捉襟見肘，表示「心都寒埋」，現在打算等待政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（失業貸款），希望再借8萬元後找到正職。

事主稱手持2層物業的母親拒絕幫忙，形容「心都寒埋」。（示意圖 / 資料圖片）

事主自言心理難以平衡，「我為呢頭家付出咁多，一邊還債都不忘畀家用，但我媽媽依然對我百般羞辱」。帖文引來網民討論，有人建議事主先再次低聲下氣找家人幫忙，「首先你真係同屋企人借返啲錢去平咗貴利條數先啦」，「話晒你係仔點都幫你嘅」，也有網民唏噓表示，「幾時都話呢個世界親情係最貴，因為無價！尤如無底深淵」、「建議你老母下次有事唔好幫佢」。

（香港討論區）

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