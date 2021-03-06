50歲大叔失業轉行做侍應　稱被老闆嫌手腳慢　做錯1件事即被炒

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疫情下各行各業大受打擊，很多人都不幸被炒加入失業大軍，有50歲的網民分享，指自己去年失業後轉行做侍應，但同齡老闆卻對自己不太友善，認為其工作能力不及80、90後，加上在客人面前做錯1件事，即再次被炒，令他不禁失望問「公平咩？」。

有50歲的網民分享，指自己去年失業後轉行做侍應，但同齡老闆卻對自己不太友善，認為其工作能力不及80、90後。（《恭喜八婆》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在香港討論區以「50歲人轉工做侍應都仲要畀人炒」為題發文，指自己本來的工作需要駕車，但由於去年被罰扣分，吊銷了牌照，因而轉行做侍應，但轉行路卻不易走▼▼▼

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樓主認為老闆分明針對自己，「（做錯事）一次半次啫」，又指「佢應該包容下50歲，佢自己都50歲啦」。

帖文引起網上熱議，有網民同情樓主的遭遇，指自己亦曾被老闆嫌棄慢手慢腳，但有人直言做錯事被裁是合情合理，不應怪責後生同事讓他比下去，亦有人鼓勵樓主再接再勵，「轉行唔容易，加油！」

【按圖睇網民咁樣講▼▼▼】

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【點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

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