幼稚園老師午休裝睡測試　問「誰睡着了舉個手」　下1秒笑爆全場

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-14 16:00

「誰睡着了舉個手？」單純小朋友都逃不過老師的套路！近日1條可愛的短片在內地網絡熱傳，只見河南平頂山1間幼稚園午睡時間，有老師突然測試小朋友有沒有乖乖睡覺，結果1條問題就釣出老實的孩子們，畫面相當逗趣。

在午睡時間，有老師突然測試小朋友有沒有乖乖睡覺，結果1條問題就釣出老實的孩子們，畫面相當逗趣。

從影片可見，正值午睡時間，幼稚園學生都蓋上被子，安靜地閉着眼乖乖「睡覺」，老師忽發奇想，想測試一下小朋友是否真的在睡，就冷不防問「誰睡着了舉個手？」。結果孩子們紛紛從被窩中伸出小手來，又有人瞇着眼睛偷看，老師則忍笑地回應，「這麼多睡着的啊！」。

該位老師其後接受媒體訪問稱，相信小朋友知道老師問這個問題時，是希望孩子們正在睡覺，所以他們就很直接地表示「老師我睡了」，看着這群天真的孩子，就拍了這條短片。

影片讓網民都爆笑起來，大讚孩子們果然是天真無邪，「裝睡都是這樣老實嗎？」有人演釋小朋友內心的感想：「我這輩子走過最長的路，是老師的套路」，又說「還是太年輕了！」。

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