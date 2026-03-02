突然易變肥又易病？醫生揭2個年齡數字是體質轉折點　給6大提醒

人老了就容易肥同病？有台灣醫生在社交平台分享指出，不少人到40歲後發現體質改變，容易胖、宿醉、生病等。他解釋有研究發現，人體有「雙波浪效應」，44及60歲時會有明顯體質轉變，影響新陳代謝及免疫功能，患病風險提高。他提出6大建議予大眾如何減輕體質改變帶來的影響，延緩老化。



不少人到40歲後發現體質改變，容易胖、宿醉、生病等。（示意圖/Unsplash)

44、60歲會出現明顯體質轉變

台灣遺傳科醫生張家銘在網上發文分享，表示根據《Nature Aging》研究發現，人體會出現「雙波浪效應」，踏入44及60歲會有明顯體質轉變，影響新陳代謝與免疫功能，增加患病風險。不過他表示只要提前做好準備，就可以讓轉折點影響減少，甚至延緩老化。

踏入40歲多的3大注意位

張家銘指人類到40多歲後，身體脂質與酒精代謝能力開始下降，即脂肪與酒精代謝效率下降。他建議先要「減少高脂、高糖、高酒精」，因身體不如以往般能快速代謝物質，長期下來會導致高血脂、脂肪肝及心血管疾病，代謝酒精的時間變慢，導致宿醉時間變長，影響肝臟。

其次要「控制體重、增加肌肉量」，40歲後基礎代謝率會下降，如不改變飲食與運動習慣，體重容易直線上升。張家銘強調運動不只為瘦身，更是為了「維持肌肉」，因肌肉流失會加速老化，讓人容易疲勞，甚至影響血糖穩定。

此外他提到某些40多歲人士喝咖啡後，會出現容易心悸、影響睡眠的情況，要「注意咖啡因代謝變化」，這跟肝臟酵素活性變化有關，建議大家調整飲用時間，避免影響晚上睡眠品質。

他提到某些40多歲人士喝咖啡後，會出現容易心悸、影響睡眠的情況。這跟肝臟酵素活性變化有關，建議大家調整飲用時間。（示意圖/Unsplash)

60歲後變化更明顯 要注意腎臟血糖

另外張家銘表示進入60歲後，身體變化更明顯，大多數人對抗感染能力變差、腎臟排毒功能下降、血糖控制變得困難，讓糖尿病風險大幅上升。

他建議要時刻「提升免疫力」，60歲後免疫系統容易出現慢性發炎，導致患病風險上升，會影響記憶力、心血管健康。因此維持充足維生素 D、蛋白質攝取，並保持規律運動，幫助免疫系統維持較好的狀態。

同時要「保護腎臟，減少高鈉、高蛋白負擔」，60歲後腎臟開始老化，血尿素氮升高、腎小球過濾率下降，導致身體排毒效率變差。他提醒大家減少加工食品、醃漬食物等，適量攝取蛋白質，就能幫助腎臟減少負擔。

最後要「 控制血糖」，年長的人胰島素敏感度會降低，血糖波動變大，容易患上糖尿病。因此飲食要減少糖份，多攝取膳食纖維來幫助穩定血糖。

60 歲後才開始注意健康 逆轉更困難

張家銘提醒40歲前調整飲食與運動，維持良好代謝狀態，身體老化幅度可大為減少。相反 60 歲後才開始注意健康，很多變化已經發生，要逆轉就更困難，建議大家提早準備，讓自己維持最佳狀態。

（綜合）