協助13歲男網友離家出走　18歲年輕媽帶去旅館2次床戰　下場慘了

作為成人，理應好好教導未成年人士，切勿佔便宜。台灣新竹市1名18歲年輕媽媽認識1名年僅13歲的少年，得知男方和家人相處並不融洽，於是協助對方離家出走，雙方在旅館過夜，2次發生關係，其中1次甚至無套性交。事後少年家屬報警求助，警方根據線索成功尋人，同時揭發案件，法官判處「對於未滿14歲之男子為性交」罪名成立，女被告入獄1年8個月。



陳女協助13歲男網友離家出走，並2次發生關係。（示意圖/gettyimages）

協助離家出走 2次發生關係

台媒於3月報道，18歲陳姓年輕媽媽有高中學歷，目前育有1女，她2023年在網上認識年僅13歲的少年，少年和家人發生爭執，希望陳女將他帶走。同年11月14日深夜11時許，陳女駕駛電單車，將少年從桃園市新屋區載到新竹市，在1間旅館投宿。

翌日清晨7時至9時許，2人總共2次發生關係，其中1次更是沒有做足安全措施。家人發現少年失蹤，於是報警，警員成功尋人，校方老師跟進事件，得知少年和陳女曾發生關係，於是通報事件。

法官判處1年8個月有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

被告認罪 入獄1年8個月

陳女事後被控承認罪行，法官認為她雖未達反受害人意願，雙方屬合意性交，但她明知少年未滿14歲，身心和人格仍在發展，對兩性關係處於懵懂狀態。雖然被告有意願賠償，對方未有出席和解，但她顯然有悔意，依例減刑，判處「對於未滿14歲之男子為性交」罪名成立，考慮到被告有意賠償和解，但雙方未能達成共識，判處1年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）