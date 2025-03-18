仁愛堂流動中醫醫療車走入黃大仙社區　贈醫施藥送4劑濃縮中藥

黃大仙區人口老化問題嚴重，長者及基層市民對醫療需求有增無減，有見及此，愛心全達慈善基金再度匯聚多方力量，開展「愛心全達贈醫施藥在大仙服務計劃」，為當區居民帶來適切的醫療支援。



仁愛堂註冊中醫師吳美賢(左一)出席活動，為參加者診治。（仁愛堂提供）

仁愛堂推「愛心全達贈醫施藥在大仙服務計劃」

由愛心全達慈善基金策動、黃大仙民政事務處、九龍社團聯會黃大仙地區委員會協辦、仁愛堂全力支持的「愛心全達贈醫施藥在大仙服務計劃」，早前於2025年1月進駐黃大仙橫頭磡邨、采頤花園，舉辦合共4場贈醫施藥活動。計劃主要受惠對象為基層居民、少數族裔及劏房戶，每名求診者只需到仁愛堂指定中醫醫療車服務點，即可獲免費診療連最多4劑濃縮中藥。

參與「愛心全達贈醫施藥在大仙服務計劃」2025年1月份4場贈醫施藥活動的合辦機構包括：姚逸華區議員辦事處、黎榮浩區議員辦事處、梁騰丰區議員辦事處、潘卓斌區議員辦事處、雷啟蓮區議員辦事處、魏仕成區議員辦事處，以及采頤花園業主委員會。

愛心全達慈善基金執委會主席兼黃大仙區議員林鄧雯蕙女士 (左一)、愛心全達慈善基金會長黃業坤先生MH (左二)、黃大仙區議員雷啟蓮女士MH (左三)、愛心全達慈善基金主席兼黃大仙區議員姚逸華律師 (右三)、黃大仙區議員馮健樂先生 (右二)，以及黃大仙區議員魏仕成先生 (右一) 親臨支持贈醫施藥活動。（仁愛堂提供）

今年下旬再度服務黃大仙區提供中醫支援

「愛心全達贈醫施藥在大仙服務計劃」早於2024年10月正式展開，連同2025年1月的4場，累計舉行了共8場贈醫施藥活動，為黃大仙區內居民提供中醫支援。該計劃暫定將於2025年中下旬再度舉行 (日期待定)，幫助更多有需要人士。