親戚常拿東西上來佔用女網友家雪櫃　一句話終令她爆Seed怒摑姑姑

一名網友表示，姑姑總是拿家裡的食物放在她家雪櫃，後來還對她各種嘲諷及言語攻擊，有一次甚至說了「1句話」，令她氣到甩了姑姑一巴掌，但心裡卻異常平靜。

一名網友在Dcard「心情板」發文，姑姑有一個習慣，會拿自家的東西來她家雪櫃存放，理由是「他們家雪櫃比較大」、「自家雪櫃太滿了」，因爸爸沒站在她這邊要她別計較，她也懶得爭，想著反正只是占個位置，忍一忍就過去了。但後來姑姑開始對她指指點點，嫌她賺太少、沒禮貌不會打招呼，甚至當著親戚的面嘲諷：

這麼大了還這副樣子，以後誰敢娶？

每次見到姑姑都要忍受這種嘮叨，「彷彿我的人生就是她茶餘飯後的笑話」。

爸爸則是從不幫事主說話，甚至連協調都懶得做，認為「家人之間沒必要計較」，要她「多忍忍，別跟長輩計較」。後來姑姑又來家裡放東西，一打開雪櫃就開始抱怨，「怎麼這麼亂？你怎麼不整理？你整天到底在幹嘛？」，接著又開始老調重彈，還冷哼道，「你看看你這種態度，難怪沒人喜歡」，她也懶得理對方，沒想到她突然冷冷地來了一句：

一定是你媽媽從小過世，才沒好好教你，沒教養。

事主聽到腦袋瞬間一片空白，下一秒，她抬手甩了姑姑一巴掌，那聲音清脆響亮，打得她愣在原地，連爸爸也嚇到了，但她並沒有後悔，連一句道歉都懶得說，直接轉身回房把門鎖上。

姑姑八成會到處哭訴她不孝、不尊重長輩，她也知道打人不對，但認為不是所有人都值得尊重：

這一巴掌是她自己討來的。至今，我不後悔。

網友紛紛表示：

「我覺得你打得很對，她真的該打，你爸有夠沒用」

「最後兩句話發給你爸，順便加上，她連我媽都不放過，不打她，我對不起我媽。」

「偶爾要瘋一次才不會被欺負得太超過，你爸爸看起來跟我家老頭子一樣，屬於沒什麼肩膀的人」

「什麼沒路用的爸爸，自己女兒被人長期辱罵，居然一聲不吭，連亡妻都被拿來講話也充耳不聞」

「打人確實不對，但你姑姑有人樣嗎？打自己討打的人是另一回事，那叫求仁得仁」



另有網友建議，對方可能還會再來，至於說什麼內容，可能比以往會更多。可以針對她上次講的話，問她為何要這樣說：「最好能夠都『錄』下來，事後任何人一聽，就會立刻知道到底發生什麼事情。為何要這樣麻煩？ 因為，曾經聽過類似的例子，後續造成的影響真的難以想像。」

有網友認為：

你就努力把自己做好，雖然動手不太好，但聽起來是對方自找的，無需屈服於這樣的造口業惡人。持續讓自己過得好，令堂知道了也會安心一些。

