女生去麥當勞伸手進男友褲內！亂摷後1動作更狂：揩落男仔個嘴度

情侶之間的親密行為應該在私密地方才做吧？有麥當勞食客於網上發文分享惡心一幕，見到有情侶進店內點餐時，女生將左手伸進男生褲內屁股位置摸來摸去，而後續舉動誇張，「佢（女生）將隻手拎返出嚟之後，揩咗落個男仔個嘴度」。樓主直言看到後「反胃」，又質疑在大庭廣眾下做出此等行為，「其實自己唔覺得尷尷尬嘅咩？」。



不少網民直斥涉事情侶的行為不雅及不衛生，「其實幾不雅，仲要係女仔之家，有返小小矜持」、「似不自覺當咗喺屋企，順手咗，一諗到佢轉頭隻手拎薯條食，已作嘔」。



有麥當勞食客於網上發文分享惡心一幕，指有情侶進店內點餐時，女生將左手伸進男生褲內屁股位置摸來摸去。（Threads圖片）

女生伸手入男生褲內摸來摸去

該食客於Threads發文指出，在麥當勞店內與朋友用餐時，抬頭見到有一男一女在點餐，赫然發現「條女將隻手塞咗入男方褲入面係咁整嚟整去」。她最初還以為是自己眼花，詎料後續更誇張，「佢（女生）將隻手拎返出嚟之後，揩咗落個男仔個嘴度」，她直言「喺隔離望住都覺得有味」。

樓主指出，該名女生後續動作更誇張，「佢（女生）將隻手拎返出嚟之後，揩咗落個男仔個嘴度」。（《閨蜜》劇照）

樓主斥反胃：自己唔覺尷尬咩？

樓主表示，朋友聽到該對情侶似是用英文溝通，她指出「可能唔係好關我事，但係其實喺大庭廣眾，人哋食緊嘢嘅情況下做埋啲咁嘅嘢，其實自己唔覺得尷尷尬嘅咩？」。

樓主認為雖然情侶可能覺得是情趣，但用餐時看到這幕，她覺得「有啲反胃」和「好核突」，「真係如果咁心急嘅話，建議返屋企先整埋啲咁嘅嘢，大佬呢度係麥當勞啊，想食雞去kfc啦」。

樓主說，雖然情侶可能覺得是情趣，但用餐時看到這幕，她覺得「有啲反胃」和「好核突」。（《上流落水狗》劇照）

網民批行為不雅：擺到明慣咗手勢

帖文引起熱議，有網民揶揄「哇伸手入去，想淘金嗎？」、「人哋屎忽痕啫，咪搵人搲下，利申，呢啲行為好尷尬，隔住個mon都有味」、「係咪急屎，又搵唔到廁所，所以要幫佢撳住先，一放手就火山爆發」。

有網民批評行為不雅和不衛生，「救命，我食緊嘢我睇咗啲咩？」、「條女擺到明就係慣咗手勢㗎啦，自自然然都唔理乜環境地方做出呢個動作」、「呢啲嘢唔係開房先做㗎咩？反正就覺得唔係好適合呢啲場合囉」、「我覺得食飯前摸放屁或開大嘅地方，食包或薯條會唔衛生」。