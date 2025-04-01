影相新招？男子「這動作」幫女友拍照　網民笑指佩服：求生欲max

為幫女友拍照可以去到多盡？近日有網民在街邊發現，有男子疑為幫女友找出「最完美」的角度拍照，不惜躺到地上，努力拍攝。而男子「瞓晒身」的行為，亦引起網民討論，更有人笑言男子「求生欲max（最大）」、「求生欲嚟講，呢啲咪專業囉」。不過，也有人好奇表示：「咁嘅角度真係會好睇咩。」



有網民在街邊發現有男子疑為幫女友拍照，不惜躺到地上。（「iketaipa」影片截圖）

為拍照片「瞓街」

該名網民在社交平台Threads上傳影片，並笑言「人類為咗生存真係咩都做得出」。

從影片可見，拍攝者當時身處車內，而馬路旁的行人路上有1名身穿白色上衣及迷彩褲的男子仰躺在地上。該名男子眉頭緊皺，盡力仰起上半身，同時手肘支在地上，努力用手機拍攝。

隨後拍攝者鏡頭左移，可見1名戴着墨鏡、穿格子襯衫的女子正對着男子「比YA」，故相信男子躺在地上是為了幫女子拍照。同時，可聽到拍攝者稱「陰X功囉真係」，似是深深替男子感到「可憐」。

1名身穿白色上衣及迷彩褲的男子仰躺在地上，努力用手機拍攝。（「iketaipa」影片截圖）

1名戴着墨鏡、穿格子襯衫的女子正對着男子比耶。（「iketaipa」影片截圖）

網民調侃男子求生欲滿滿

影片引起網民熱議，不少人笑言男子為哄女伴而不惜躺在地上拍攝，是「求生欲max（最大）」、「係男人為咗生存」、「求生欲嚟講，呢啲咪專業囉」；不過，也有人好奇表示「咁嘅角度真係會好睇咩」。

另亦有網民讚揚男子是「好男人」，願意「瞓晒身」幫女生拍照，並笑稱「好抵得諗」、「如果我男人做到咁樣同我影張相，影得再衰我都唔會再X」、「為咗女朋友有張靚相，佩服」。

（Threads）