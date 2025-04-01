賣慘婆婆出沒！向手機哭訴喪夫喪子無錢買藥　苦主自願送錢中伏

利用別人的善良與同情心騙財，會對苦主造成雙重傷害，實在太缺德！近日網上出現多名受騙苦主，稱皆被同1婆婆利用同情心詐騙錢錢，該婆婆一頭銀髮、穿上一身深色衣服、撐着枴杖緩慢行走，低着頭拿着手機假裝與他人聊天，大聲哭訴沒錢買飯買藥、老公及兒子已死等慘況，並向電話另一端的人借錢或追債。不少善心港人經過聽到婆婆生活窘迫，景況可憐，都自願奉上金錢施予援助。其中今年農曆大年初四（2月1日）亦有港男中招，向婆婆送上大疊利是另加1張500元紙幣，其後發現被騙而感到不忿。



惟該名婆婆仍然繼續出動，以同樣手法「傾電話」引有同情心的市民上釣，自動獻上金錢。當苦主們金後再度遇上她，或者在網上看到「踢爆婆婆賣慘行騙」的帖文，方知自己受騙，同樣感到難受。綜合網民所說，「賣慘婆婆」於全港各區遊走，主要在港鐵站出沒，有人在2020年已受騙，更曾有人被騙走1,000元。



近日網上出現多名受騙苦主，稱皆被同1婆婆利用同情心詐騙錢財。（Threads影片截圖）

婆婆撐拐杖傾電話 哭腔說悲慘景況博同情

facebook及Threads近日再流傳影片，涉及1名被指是「行騙慣犯」的婆婆，拍片者都是曾被該名婆婆騙過500元及1000元的苦主，影片可見婆婆分別在港鐵站內及街上撐着枴杖緩慢行走，以同一哭腔「傾電話」，訴說悲慘境況，「我真係乜嘢都未食過，你係乜嘢人嚟㗎」、「做乜爭（錢）咁耐呀，我真係冇錢」。

婆婆一頭銀髮、穿上一身深色衣服、撐着枴杖緩慢行走，低着頭拿着電話假裝與他人聊天，大聲哭訴沒錢買飯買藥。（Threads影片截圖）

不少善心港人經過聽到婆婆生活窘迫，景況可憐，都自願奉上金錢施予援助。（Threads影片截圖）

苦主：婆婆喊晒口演技好犀利

帖文引來大批苦主現身，有苦主指出曾在港鐵站遇到該婆婆在身旁「喊晒口講電話」，內容大概是電話裏頭的朋友「追緊佢500蚊」，婆婆訴說兒子剛過身，她剛去了殮房認屍，「屋企冇人冇物」，已數天沒吃飯，「阿仔殮葬費都唔知點算」，要求再借500元吃飯。

該苦主續說，婆婆最厲害是「佢唔會主動叫你借錢，係不停講啲悲慘故事畀你聽，等你唔忍心自動借畀佢」，又指婆婆「演技好犀利，簡直可以晉身荷里活」。他第二次遇到婆婆時，表示上周已給了1,000元，「你今日阿仔又死咗」，婆婆見事敗，立即「用9秒9嘅速度跑離開」，他驚嘆「原來阿婆跑得快真係有古怪」。

綜合網民所說，婆婆於全港各區遊走行騙。（Threads圖片）

網民：婆婆早在5年前已出沒行騙

有網民留言說，「佢個句『我真係無錢』，覺得奧斯卡欠佢一個交代」、「專業慣犯又在尋找獵物」、「佢呃埋呃埋其實仲有錢過你」 、「咁多人畀錢佢，好搵過去搶，又唔使交稅」、「喺地鐵見過佢兩次，第一次喺地鐵聽到佢嘅電話對話係幾心噏，好想幫佢，但趕住落車，冇任何行動」、「原來佢呃人㗎，之前地鐵佢坐隔籬講咗成程電話，我仲好後悔冇現金畀到佢」、「證明香港人都好有同情心」。

有網民指出，早在5年前，婆婆已遊走各區行騙，「佢已經行騙咗好多年，之前已經有人話2020年俾佢呃過」、「哇，原來唔同地區婆婆嘅故事有唔同收費。我試過中環落車，差唔多尾班車左近嘅時間，我記得婆婆話爭$2000，唔知交啲咩錢交唔到，電話費都交唔到」。

影片可見手持拐杖的阿婆正在用紙巾在拭淚，看似相當可憐，的確惹人同情。（影片截圖）

樓主不忍阿婆無家可歸又身無份文，於是將大封利是另加500元紙幣送給阿婆渡難關，想不到事後發現疑被騙。（影片截圖）

阿婆收下利是後，不斷向港男鞠躬道謝，表示「我可以返去喇」。（影片截圖）

好心港男人年初四被騙大疊利是及500元

有港男在今年大年初四（2月1日）亦「中招」，於深水埗街頭聽到該名婆婆在大聲講電話，哭訴「被人呃錢、瞓了幾日街，要借幾百蚊度日之類」，港男不忍阿婆無家可歸，於是拿出新春逗來的大疊利是連1張500元紙幣，自願送給阿婆稱「袋好佢，食餐飯」，阿婆立即收下不斷說「多謝」。港男其後發現疑被騙，而涉事阿婆過去更以同一招數騙過許多人，甚至曾經被報道過。

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網民認出阿婆「好出名，上過新聞」的騙財慣犯。（Threads圖片）