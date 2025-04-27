菲傭稱幼主倒瀉熱水壺！6個月BB嚴重燙傷脫皮　後續更離譜疑博炒

聘請外傭如表現欠佳，隨時危及幼兒安全！有港媽在網上訴苦，指去年新聘請的菲傭最初2個月表現正常，能妥善照顧6個月大女幼主，豈料之後她聲稱父親過身，請假回鄉處理身後事，回港後工作表現轉差，甚至聲稱女幼主爬入工人房「整瀉個熱水壺」，導致女嬰的右手燙傷，多處脫皮傷勢嚴重，醫生指出未必構成虐兒，所以港媽沒有報警求助。雖然菲傭表現自責傷心，但陪同女幼主覆診期間只專注使用手機，沒有將女幼主傷勢放在心上。



該名菲傭之後改為負責清潔住所，不但令到吸麈機損毀，而且「啲嘢洗得永遠唔乾淨，扭乾嘅永遠都係濕滴晒水」，甚至和其他傭工在小孩面前爭執，她更「培養」夜晚散步跑步習慣，將幼主交給主人處理就出去，過份到凌晨才回家，「成日口吻就係如果唔鍾意佢嘅話，即炒佢，擺明係博炒」。



大量網民看到女嬰燙傷後的照片，都炮轟涉事菲傭，留言表示「陰公囉！心痛死」、「搞到BB傷成咁都唔炒」、「呢個可以當係嚴重錯失，即炒唔使賠錢」、「同虐兒有咩分別？」。



女嬰手指和手掌被嚴重燙傷脫皮。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

菲傭工作首2個月表現正常

樓主在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發迶表示，2024年8月聘請1名新來港菲傭，面試期間，她強調村屋住所樓層多，地方較大，需要照顧6個月女嬰和3歲小孩，由於工人房不會安裝閉路電視，所以要求傭工不可以容許小朋友進入工人房，同時會有其他傭工分擔清潔等工作，對方聞言表示無問題，雙方簽署僱傭合約。該名菲傭工作首2個月，由於樓主尚未開始上班，對方表現正常，而去到10月，樓主開始要上班半天工作。

稱喪父後表現差 指女嬰「整瀉熱水壺」燙傷

到了同年11月，該名菲傭表示父親過身，需要返去鄉下處理身後事，樓主亦有答應。但菲傭回來後心情欠佳，「成日都話要休息下落街行下」，去到12月，樓主的幼女右手燙傷。菲傭聲稱幼主爬入其房間「整瀉個熱水壺」，而且「喊曬話唔小心」。

女嬰手臂亦脫皮露出紅肉。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

女嬰手指和手臂燙傷變白脫皮

醫生詢問事發經過，都認為屬於合理意外，「只能夠話係安全意識低，告唔到」，所以樓主未有報案，最多都只能作出警告。根據樓主上載的照片可見，女嬰手指和手掌被燙傷脫皮，皮膚呈現白色乾硬，手臂脫皮露出紅肉，傷勢十分嚴重，令人擔憂。

菲傭聲稱感自責 陪同覆診專注用手機

菲傭一直聲稱感到自責，樓主引述菲傭所言，她稱「好多人知道佢整親我BB，喺佢背後話佢，好大壓力」，所以經常表示需要散心，她甚至聲稱不忍心見到女幼主因傷勢而哭泣，又要出去散心，其間樓主吩咐菲傭陪同覆診，女嬰在房內哭泣，但菲傭「仲喺出邊打手機」。

樓主女兒於2025年4月大致康復，但「仲有啲疤痕，色都好淡」。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

菲傭轉做清潔 表現差劣

自從女兒受傷後，樓主安排菲傭和其他傭工轉換工作, 「跟住啲清潔就開始出事」，菲傭損毀吸麈機，直到樓主使用時，她更表示「I don't know, Mum」，而且「啲嘢洗得永遠唔乾淨，扭乾嘅永遠都係濕滴晒水，鑊鑊都要幫佢執手尾」。

夜晚經常外出 凌晨才回家

到了12月31日，樓主一早明言和丈夫有活動，夜晚才會回家 ，但他們會「氹晒小朋友瞓教攪掂晒先出去」，但菲傭由下午開始，多次詢問可否出去和朋友倒數，樓主當然拒絕，最後表示晚上10時半就會回家。之後菲傭仍然夜晚出去，由於翌日（1月1日）是公眾假期，所以凌晨5時才回家。

之後菲傭工作表現差劣，不懂得分配時間，「錯嘅時間做錯嘅野，每日趕頭趕命，打爛嘢整爛嘢」，而且經常在小孩面前和其他傭工口角。菲傭最近開始表示夜晚要出去散步或跑步，由於夜晚通常都是由樓主自己照顧小孩，所以允許傭出去，之後演變成「直接知會你一聲，8點就雞咁腳出去，到11點先返」，甚至變成凌晨2時才回家。樓主要求她晚上11時回家，她都沒有聽從，「成日口吻就係叫我即炒佢，如果唔鍾意佢嘅話，擺明係博炒」。

樓主指出，新工人即將到港，準備解僱該名菲傭。（《淪落人》電影截圖）

樓主將解僱涉事菲傭 網民︰一早應該報警

樓主指出，女兒2025年4月大致康復，但「仲有啲疤痕，色都好淡」，但女兒受傷期間沒有胃口，「差唔多4個月冇重過」 ，而新工人即將到港，故準備解僱該名菲傭，預計對方繼續留港工作，呼籲大家小心。

許多網民留言指「好心痛同時好憤怒，點解可以忍咁耐又唔報警？」、「冇心就唔好嚟做啦」、「其實當初無論告唔告到，你都應該報警！畀個惡姐姐有個警告作用，如果唔係，佢覺得搞到咁，你都可以原諒佢，或者對佢冇辦法，之後更加肆無忌憚！」。

（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）