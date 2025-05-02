路邊攤買炸雞排！咬開外皮見雞肉「小如麥樂雞」　男子拍片呻被騙

這樣算是欺騙消費者嗎？馬來西亞日前有男子和友人光顧路邊攤檔，並購買2塊炸雞扒，不過當他們滿心歡喜享用雞扒時，只是咬了一小口，便發現雞排外皮掉落，裏頭露出只有小小一塊雞肉，他於是拍攝影片分享到網上，驚呼「一大早的就被騙了」。有網民笑稱「穿XXL衣服的雞柳」，又調侃「這其實是炸麵粉，裏面的雞肉是店家好心送的」。



馬來西亞有男子光顧路邊攤買炸雞扒，但裏頭雞肉只有小小一塊，拍片分享自己受騙。（TikTok影片截圖）

光顧路邊攤檔 購買2塊炸雞扒

該男子阿米爾（Nik Amir）在TikTok帳號「nikamirs」上傳影片，指他於吉蘭丹州（Kelantan）某路邊攤檔購買2塊炸雞扒，不過當他咬了一口後便發現不對勁，見雞肉後更直呼「一大早的就被騙了」。

雞排外層掉落 露出雞肉僅如麥樂雞般大小

從影片所見，阿米爾當時拿着1塊以竹籤串起的雞排，他只是咬了一小口，不過當雞排外層掉落時，可見裏頭的雞肉如1件麥樂雞般的大小，雞肉甚至不及外皮的3分之1，而他對面女友人手中握着的雞排亦有同樣情況，甚至比阿米爾的雞肉還要小塊，讓她不禁露出錯愕的表情。

男子拿着1塊以竹籤串起的雞排。（TikTok影片截圖）

當雞排外層掉落時，裏頭露出的雞肉仿如1件麥樂雞般的大小。（TikTok影片截圖）

男子女友人的雞排亦有同樣情況，她因而露出錯愕的表情。（TikTok影片截圖）

阿米爾事後接受媒體訪問時表示，兩塊炸雞扒要價約2令吉（約4港元），他亦透露炸雞扒外層其實是用麵包裹上麵粉拿去炸的，直言「根本不好吃」。

網民笑瘋：穿XXL衣服的雞柳

片段引來當地網民熱議，許多人雖然同情事主遭遇，但亦不禁發笑，「外皮像魔術表演一樣掉下來的瞬間，太搞笑了」、「別告訴我這是雞肉，太少了吧！外皮真大啊」、「穿XXL衣服的雞柳」，又調侃「這其實是炸麵粉，裏面的雞肉是店家好心送的」。

（綜合）