日本人健康秘密曝光！這習慣降低失智風險　患心血管疾病機會急降

日本人出名健康而長壽，要訣與他們的生活習慣息息相關。台灣1名醫生指出，日本人喜歡泡湯，水溫甚至極高，原來會啟動到「熱休克蛋白」 (HSPs)，協助修復受損的蛋白質，而且保護細胞，更能提升免疫力，甚至降低心血管疾病和失智風險。



用41至42°C左右高溫浸10至15分鐘

減重醫師蕭捷健在其facebook專頁表示，在日本旅行，遊客會泡湯或浸溫泉，但他發現「日本人總是泡到熱到有點受不了」，經了解後，原來日本人刻意用41至42°C左右的高溫浸10至15分鐘，讓身體核心溫度微升至接近38°C，「就能像輕微發燒一樣，能啟動一種叫做『熱休克蛋白 』(HSPs)」。

熱休克蛋白降低心血管疾病和失智風險

蕭醫生解釋，HSPs協助修復受損的蛋白質，能夠保護細胞，提升免疫力，更有研究指出，溫泉熱療有助對抗病毒細菌，芬蘭有研究顯示，經常焗桑拿，心血管疾病風險減少接近50%，連失智風險也降低大約66%，但「當然這是長期習慣才有效」。

並非每個人都可以做

蕭醫生強調，並非每個人都可以泡湯、浸溫泉或焗桑拿，長輩、病人例如有心臟病、高血壓和糖尿病，以及孕婦，「千萬不要嘗試，身體可能承受不住這種刺激」，理應享受 40°C以下的溫泉即可。

