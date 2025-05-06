樂悠咭餘額不足！長者乘小巴欲付$2硬幣　遭司機責罵終付多過正價

本港年滿60或以上長者乘搭公共交通工具時，必須使用樂悠咭支付車資才可享有2元乘車優惠，車資差價由政府補貼，惟長者若使用其他支付方法，就須支付正價車資。有港男於網上發文表示，日前乘搭小巴時見到有長者上車欲用樂悠咭支付車資，卻發現餘額不足，於是欲給司機2元硬幣作車資，司機即時指出要使用樂悠咭拍卡才可享2元乘車優惠，該長者之後竟然將2元硬幣攝在八達通機後面，司機再責罵一輪後，該長者才肯以6元付足正價車資，而連同原先的2元，最終變相多付了錢。



港男目擊長者乘客將2元硬幣攝在八達通機後面（紅色箭嘴位置），隨後又說硬幣已跌進管道中（藍色箭嘴位置）。（Threads圖片）

該港男於Threads發文分享事件，他日前乘搭青山道往觀塘的紅色小巴，目擊有長者上車後因樂悠咭餘額不足未能付車資，而拿出2元硬幣給司機，司機指出「畀返正價6蚊啦，唔係我收你2蚊，係八達通先收你2蚊」。

樂悠咭餘額不足 長者欲給2元硬幣付車資

之後該長者竟然將硬幣攝在八達通機後面，並說「畀咗啦」，司機立即罵道「呢個唔係錢箱啊，你擺咩銀仔入去？你跌返佢出嚟，你係咪黐線？」。

港男乘搭紅色小巴時目擊長者的樂悠咭餘額不足，想以2元硬幣支付車資。（示意圖，非事件中的小巴／資料圖片）

將硬幣放八達通機後 長者遭司機責罵

該長者按了八達通機良久，「都褪唔到啲銀仔」，於是向司機說已付的車資「喺條管入面」，司機不接受解釋，「咩條管呀？你好快X啲畀錢」，最後長者再拿出了6元硬幣支付車資，連同原先的2元，變相多付了車資。目擊過程的港男嘲笑道，「我忍笑忍得好辛苦」。

本港年滿60或以上長者乘搭公共交通工具時，使用樂悠咭支付車資可享有2元乘車優惠，車資差價由政府補貼。（「八達通」網頁圖片）

網民：佢好合作畀錢 唔似博大霧

有網民質疑長者「博大霧」，「想借啲意畀少幾蚊」，不過不少人認為最終有付足車資，社會應該對長者給予多點包容體諒，「有啲老人家接收信息比較差，都可能仲要解釋返畀佢知道，嗰個差額係由政府補貼。而佢都好合作畀錢，所以佢唔似博大霧」、「人人都會老，未必個個都咁清醒，雖然呢個世界好多X老，但我覺得唔需要對每1個長者都咁大惡意」。