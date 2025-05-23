iPhone放私家車尾翼！經屯門公路出葵涌　港男尋手機結果震驚全網

都市人工作繁忙，有時難免掛萬漏一。有港男在網上發文表示，日前與客人以電話傾談後，誤將iPhone放在私家車尾翼，他繼而開車經屯門公路直出葵涌，當他抵達時才發現iPhone不知所終，於是用另1部手機致電尋機，才發現電話留在尾翼原位，慶幸「行晒成條屯公都冇跌…今次真係要感恩」，並1上載車cam片段作證。



網民看到樓主的遭遇都十分驚訝，直指「真心黐X線，呢單嘢可以賣廣告」、「證明你手車穩呀 」。



樓主與客人通電話電後，誤將iPhone放在私家車尾翼，繼而經屯門公路直出葵涌，當他抵達時，才發現電話一直放在尾翼。（Threads影片截圖）

樓主︰今次真係要感恩

樓主在Threads交代事件，指5月19日下午5時許，由屯門出發前往葵涌，途中經過屯門公路，抵達後想使用iPhone，才發現「電話唔喺車入面」，於是用另1部手機致電尋機，發現車尾傳出震動聲，樓主才記得開車前用iPhone聯絡客人，「部電話就咁放咗喺尾翼」，自己行完整條屯門公路，iPhone都沒有跌走，笑言「今次真係要感恩…有尾翼嘅車真係好重要」。

手機一直放在在尾翼，沒有跌出車外。（Threads圖片）

網民︰龍翔道200米已跌

樓主同時在帖文上載車cam，證實自己所言屬實，隨即引來大量網民留言，「手機殼廣告？」、「證明你手車夠定」、「試吓住黃大仙，龍翔道200米已跌」。

（Threads）