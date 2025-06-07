公屋富戶│入息超額需交2.5倍租　近60歲住戶呻貴：退休定交貴租？

房署嚴打公屋富戶，入息超過限額兩倍至不高於三倍的「富戶」，需繳交2.5倍租金。有年近60歲公屋女住戶近日於網上發文表示，與同樣有工作的丈夫收入超額，將需繳交2.5倍租金，她煩惱到底應否1人退休，還是照樣交貴租，又認為4,000多元租金與外面租屋便宜不了多少。



帖文引來熱議，網民批評道「4,000幾蚊話貴？試下而家拎4000幾蚊出嚟睇下而家出面租到咩屋，人心不足蛇吞象」、「4,000幾蚊出面1個劏房都租唔到啦，好多100呎都收緊6,800至7,000幾」。有網民引述房委會政策指出，單位內所有成員均年滿60歲或以上可獲豁免入息及資產申報，建議先交貴租，在退休前多賺錢傍身。



有年近60歲公屋女住戶近日於網上發文表示，與同樣有工作的丈夫收入超額，將需繳交2.5倍租金，她煩惱到底應否1人退休，還是照樣交貴租。（《夢境》電影劇照）

該女住戶於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文指出，目前與丈夫2人同住公屋，兩份工作收入下，入息超額將需繳交2.5倍租金，她煩惱道「咁到時一人辭工好？還是照交2.5倍租好呢？」。

女住戶煩惱退休還是交2.5倍租

女住戶又說，「2.5倍租係4,000幾元喇，4,000幾元租比外面租平唔到幾多，2人已56、57歲，所以想1人退休算了，但又想齊齊做多幾年齊齊退」。

網民留言指出樓主「身在福中不知福」，外面租金比公屋更貴、空間小又不方便。（資料圖片）

網民：身在福中不知福

網民留言指出樓主「身在福中不知福」，外面租金比公屋更貴、空間小又不方便，「你點樣4000幾蚊同出面價錢差唔多呢？你4000幾蚊可能山旮旯租間套房㗎咋喎」、「4000蚊最多80呎，交通唔方便唐樓」。

網民：梗係畀貴租啦！

網民一面倒建議樓主與丈夫應多賺錢養老防身，「梗係畀貴租啦！」、「畀到貴租是福嚟」、「趁有手有腳做多幾年啦，多啲錢傍身更好」、「而家經濟咁差賺多個錢防身實際啲」。

有網民指出，樓主與丈夫一同工作至60歲，就可不用做入息及資產申報。（資料圖片）

網民：工作至60歲不用做入息及資產申報

有網民指出，樓主與丈夫可一同工作至60歲，就可不用做入息及資產申報，「60歲就唔使申報，你捱多幾年就OK，儲多個錢傍身，有咩病痛，間公屋都係依靠」、「當兩人都超過60歲成為全長者戶無論入息多少都可以還原正常租金，假如2028年4月前兩人都足60歲，直頭係唔使交幾個月2.5倍租，過4月就只係交嗰幾個月2.5倍租」。

根據房委會「公屋富戶政策」，在公屋居住滿10年的住戶，須每兩年進行一次申報家庭入息及資產。此外，透過「批出新租約政策」獲批新租約的住戶和透過「公屋租約事務管理政策」獲批相關申請的住戶，不論其居住年期，亦須每兩年（首次申報或不足兩年）按「富戶政策」作出申報。

不過有5類人可獲豁免入息及資產申報：



i. 所有成員均年滿60歲或以上

ii. 所有成員均領取綜合社會保障援助金

iii. 所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼

iv. 所有成員是由上述 i 、 ii 及／或 iii 類以不同組合組成

v. 持合租租約共住一單位