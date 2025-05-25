身教！西環4口家庭弄污地　父清理、母零責備　港男激讚︰有質素

並非每個人都有公德心，如遇上好家教的家庭，當然要大讚！有港男在網上表示，在西環見到一家四口家庭在街頭懷疑倒瀉飲料或直接嘔吐，人父「好仔細清潔，1個1個嘅污漬都用膠袋攞返起嚟」，同行妻子沒有責備子女，「連仔女都繼續開心地睇住爸爸做嘅嘢」。



港男大讚「爸爸成為仔女嘅榜樣，媽媽（亦）不責備，我覺得係一個超級好嘅父母」。許多網民留言指「都見過好識教小朋友嘅家長，嗰啲怪獸家長真係要好好學吓」、「敬禮」、「大熱天時真係難得」。



樓主表示，見到該名父親仔細清潔，「1個1個嘅污漬都用膠袋攞返起嚟」，同行妻子沒有責備子女，男女童「開心地睇住爸爸做嘅嘢」。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

人父即場清走污漬 同行母無責備子女

樓主在facebook群組「西環變幻時」上載1張圖片，並用圖案遮掩一家四口的容貌，表示5月18日晚上乘車回家，沿路經過山道1間珍珠奶茶店，「唔知道倒瀉咗珍珠奶茶定係雪糕，定係嘔吐物」，但樓主見到人父仔細清潔，「1個1個嘅污漬都用膠袋攞返起嚟」，同行妻子沒有責備子女，男女童「開心地睇住爸爸做嘅嘢」。

網民大讚︰公德心係奢侈品

雖然樓主不知道事發經過，但估計有人弄髒地方，自行清理污漬，而且沒有責怪任何人，大讚「你哋係一個超級超級值得仔女自豪嘅父母同埋家庭」、「邊個話香港人冇質素？」，大量網民留言同樣激讚，「有情緒穩定嘅父母先有穩定嘅小孩」、「現今社會公德心係奢侈品，呢對父母真係好好」、「呢個爸爸冇得頂呀」。

（facebook群組「西環變幻時」）