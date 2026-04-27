餐廳轉場竟撞破女友偷食　他偕未來外母當街捉姦　阿媽暴打極震撼

怎麼會有這樣的巧合？一名男網友分享，他在4月時與女友一家安排了聚餐，但女友因為工作無法參加，讓他決定與她的家人單獨相處。不料，當天餐廳臨時停業，讓原PO不得不找新餐廳，結果就在大夥兒前往的路上，竟意外撞見女友與另一名男子手牽手從旅館走出。貼文曝光後，也引起網友熱議。



原PO在Dcard發文指出，當時他與女友家人一同從停車場步行至新餐廳，正好路過一棟旅店大樓，沒想到女友與小王就這麼剛好牽著手走出來。

原PO表示，由於女友的父母都是退休教師，十分注重品行，因此對女兒的行為極度失望，當下女友媽直接在路上開打，「畫面非常精彩」。

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事後，男子以冷靜的態度分手，沒有與女友發生激烈爭執。他表示：

買賣不成仁義在。

認為人際關係比其他事更重要。值得注意的是，事後他才知道，原本預訂的餐廳因老闆的母親突發心肌梗塞而臨時關閉，這場巧合才讓他無意間揭露了女友的秘密。

貼文曝光後，網友紛紛表示：

「未免也太誇張，怎麼出軌的人那麼多啊」

「你的社會化技能點滿了耶，這樣處理很成熟」

「另一半的藉口怎麼永遠是加班」

「你這EQ，佩服」

「哥你真猛，換成我，沒當場巴下去都算客氣」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】