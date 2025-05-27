公屋單位做不道德生意？女子指真戶主已無住3年　怒斥當局冷處理

【濫用公屋／舉報】政府為加強打擊濫用公屋，特設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。惟最近1名女子在社交平台群組發文，表示早於2023年向當局舉報有1戶公屋單位的真正戶主已沒居住3年，而單位被用作「做不道德生意」，惟至今仍未處理。近日她再向「善用公屋資源分組」舉報，惟仍有感對方冷處理，甚至懷疑她只想要獎金。樓主指自己可提供閉路電視片段，相關職員卻指提交影片則必須填寫表格及安排會面，處理手法讓她大感無奈。



1名女子在Facebook群組發文，表示早於2023年向當局舉報1戶公屋單位做「不道德生意」，惟至今仍未處理。（資料圖片）

舉報公屋戶做「不道德生意」

樓主日前在Facebook群組「公屋討論區」發文，表示早於2023年向當局舉報1戶公屋單位做「不道德生意」，而據她所知，真正的戶主已沒有在單位內居住長達3年，惟個案至今仍未獲解決。

批評當局無作為

樓主近日再向「善用公屋資源分組」舉報，該部門職員致電她表示「會跟進」，惟遭樓主質疑說「會跟進即係唔會處理啦！」，對方卻認為她只為了3,000元的獎金，樓主聽後生氣地強調，「我唔係要3K（3,000元），我係要你們執法！」，又質問稱自己可提供閉路電視片段，可惜當局沒有進一步跟進，僅獲對方回應「如果妳要交CCTV即係要會面，會面就要嚟填表，填表即係要申請3,000蚊」，讓樓主大感無奈。

樓主近日再向「善用公屋資源分組」舉報，但與相關職員通話後大感無奈。（資料圖片）

樓主在文中問道，「想請問有沒有人都嘗試過舉報濫用公屋？有的可否在此或pm我，告訴繼後部門會怎樣跟進」，亦強調自己並非為了獎金，只是想舉報濫用公屋的住戶。