假警察出沒！馬國71歲婆婆秒識破遭扯斷金鏈　她勇悍追打迫退匪徒

以為老人家好欺負？馬來西亞1名71歲華裔婆婆早上騎電單車回家時，遇上騎電單車的「假警察」截查，她馬上識破眼前人不是真警察，惟對方馬上發難變身匪徒，扯斷婆婆頸上金鏈強圖強搶。爭執期間雙方的電單車同樣倒地，婆婆先發制人，拿起水瓶狂毆匪徒，拍打其頭部，打到對方拉起電單車匆忙逃去，其後被當地警方拘捕。



婆婆勇抗假警察的影片在網上瘋傳，網民大讚婆婆勇敢，但又批評現場民眾冷漠，完全無人伸出援手，不過，婆婆的兒子卻就為現場人士作出辯解。



婆婆（右）與匪徒的電單車同樣倒地，她拿起地上水瓶狂打對方。（影片截圖）

婆婆被截查秒識破匪徒冒警

老當益壯！馬來西亞傳媒報道，事發於檳城青草巷登峇卡路段，5月26日下午3點，71歲婆婆獨自騎電單車回家，其時有1名陌生鐵騎士駛近，對方自稱警察要求截查。婆婆見男子既無穿制服，截查時又沒出示證件，起疑下當場指控對方為是假警察。

匪徒見被悉穿即發難，露出賊相伸手扯婆婆頸上的金鏈，金鏈當場被扯斷後，婆婆卻沒退縮，更反客為主猛打匪徒。

婆婆（右）和匪徒的電單車同樣倒地，她拿起地上水瓶狂打對方。（影片截圖）

婆婆（右）和匪徒的電單車同樣倒地，她拿起地上水瓶狂打對方。（影片截圖）

婆婆不停拍打匪徒的頭，匪徒邊捱打邊扶起倒地電單車。（影片截圖）

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拿水瓶狂敲打匪徒

網傳目擊者拍攝的影片所見，婆婆和匪徒的電單車同樣倒地，婆婆被扯斷金鏈後，即時撿起地上的水瓶馬上追打，不停拍匪徒頭部，又一度跳起發力敲出一記重擊。匪徒一邊捱打一邊拉起自己的黑色電單車，撿起1個袋子後即開車逃去，此時婆婆拉住匪徒，但很快收手，終被對方逃去。

當地警方在翌日凌晨已拘捕疑犯，而婆婆抗賊的片段引起熱議，網民大讚她勇敢，但就批評現場民眾冷漠，竟然無人幫忙。

婆婆一度抱住匪徒，阻止對方逃走。（影片截圖）

婆婆獨自擊退匪徒，被網民大讚勇敢。（網上圖片）

現場無人幫手 婆婆兒子咁解釋

婆婆的兒子在社交平台指，母親遇劫時頸部和腿部有瘀傷，幸並無大礙，當時母親是出門買菜後回家，對她猛力反擊也感驚訝，稱從未見過母親這樣。他又回應網上爭議，為現場民眾解釋，指當時母親未呼救，目擊者可能根本搞不清狀況，而事發後多名民眾都在場幫忙，更有名司機駕車去追截匪徒，可惜讓他逃去。

（綜合）