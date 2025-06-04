二十四節氣．芒種｜4生肖恐有血光之災！家有100cm以下兒童要留神

6月5日迎來節氣「芒種」。



民俗專家廖大乙表示，今年芒種在端午之後，因已過「端陽」，磁場變化大，易犯血光，尤其豬、蛇、猴、虎4生肖，建議把握「芒種」前3天及後4天，也就是今起至9日捐血及行善布施化解，並忌黑、紅2色。

二十四節氣．芒種｜4生肖「恐有血光之災」！命理師教這樣做化解（01製圖）

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廖大乙指出，「芒種」是一年之中的第9個節氣，俗話說「交芒種，五月令」高溫潮濕，也是農作物種植時間的分界點，芒果也差不多在芒種前後採收並上市，但因今年芒種在端午之後，已過代表「正陽」的端午，磁場變化較大。

由於，現在正值農曆五月，又稱「百毒月」，因天氣漸熱，蚊蟲孳生，疫病傳染也恐又起，加上適逢磁場變化大，恐有血光之災，因此芒種前後應避免黑、紅2色系衣物，尤其當天正沖肖豬者，還有犯太歲的蛇、猴、虎3生肖，務必當心。

廖大乙建議，豬、蛇、猴、虎4生肖可把握「芒種」前3天及後4天，也就是2日起至9日透過布施行善去化解血光之災，若身體健康就去捐血，直接破除犯血光危機，並且多多關懷久未聯繫的親友，有助於下半年運勢順利。

此外，最近疫情狀況又開始升溫，也能加強宣導告訴身旁親友，盡可能少出入公共場所或人多的地方，尤其是家中若有身高100厘米以下的孩童真的別去人多之處，透過廣為宣導衛教措施，勸人愛惜健康也是行功德，對轉換自身磁場具正面效益。

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