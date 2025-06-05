父親節｜仁愛堂推感恩呈獻中醫健康優惠　陪診者可獲100元現金券

隨著年齡增長，長者的氣血調和尤為重要，適時的中醫調理有助提升生活品質。適逢五、六月是向雙親謝恩月份，仁愛堂自資中醫服務特別推出「感恩呈獻中醫健康優惠」，將傳統中醫的關懷化作一份祝福，為父母親的健康保駕護航。



仁愛堂自資中醫服務將於2025年6月10日至14日一連5日推出「父親節感恩呈獻」中醫健康優惠。（仁愛堂提供）

仁愛堂自資中醫服務將於2025年6月10日至14日一連5日，推出「父親節感恩呈獻中醫健康優惠」，凡年滿18歲或以上的男士，前往仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資中醫中心接受中醫內科或針灸服務，即可獲全單扣減港幣20元。這個優惠旨在鼓勵男士們透過中醫藥改善自身體質，同時以特別方式感謝男性在家庭、職場，以及社會的貢獻。

慶祝父親節 每組親子求診者獲免費即影即有攝影

為慶祝父親節並推廣親子中醫，鼓勵親子共養生，位於屯門的仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心於2025年6月13日 (星期五)，更特意派出義工為每組親子求診者提供免費即影即有攝影一次。

仁愛堂自資中醫服務於2025年5月亦於全線流動中醫醫療車及自資中醫中心推出了「母親節感恩呈獻」中醫健康優惠，接近4,000人次受惠。此外，家人亦積極響應「長者陪診」，錄得近600名陪診者抽空伴隨65歲以上家人求診，並獲得「醫者仁心」贈醫施藥現金券。（仁愛堂提供）

推動「長者陪診」文化

為鼓勵大眾多關心身邊的長者，推動「長者陪診」的文化，讓家人成為長者在求診時的溝通橋樑，家人如陪同65歲或以上的男士前往上述地點到診，可額外獲贈價值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金券一張。持券者可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資中醫中心，享用本堂質優價廉的中醫內科診症及針灸服務。