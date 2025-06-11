K房吐痰被趕走即報復！3男狂噴滅火筒砸店打傷店員　下場慘了

客人雖然付錢消費，但不代表可以沒有禮貌。台灣基隆3名男子前往卡啦OK場所消遣，其間在店內隨地吐痰和大力關門，遭店方下遂客令要求離開，他們心生不滿就地取材，到梯間取滅火筒後折返，向店舖噴灑乾粉，甚至打傷出面制止的店員，事後全部被捕。



法官經審理後，裁定被告「聚眾施暴」罪名成立，判處入獄4個月至6個月，可以易科罰金。



黃姓男子和郭姓男友人等3人手持梯間滅火筒折返，向店舖噴灑乾粉，甚至打傷出面制止的店員。（AI生成圖片）

3男隨地吐痰大力關門遭驅逐

台媒於今年6月報道，案發於2024年9月9日，黃姓男子和郭姓男友人等3人前往基隆市仁愛區愛一路1間卡拉OK消遣時，他們在店內隨地吐痰，甚至大力關門，店方見狀要求眾人離開。3男不滿被驅趕，取起梯間乾粉滅火筒，繼而向店內噴灑，並將滅火筒砸進店內。朱姓店員持安全帽上前制止，反遭3人毆打。劉姓店員上前勸架時，臉部亦遭打傷，現垣有人報警求助。

店員見狀大驚，勸阻時被毆傷。（AI生成圖片）

鬧事3男事後被控

警方接報派員到場調查，基隆地檢署檢察官以「在公眾場所聚集3人以上下手實施強暴」罪名起訴黃男和郭男等3人。

法官判囚4個月至6個月

案件在基隆地方法院進行審理，黃男等3人承認罪行，加上人證口供和閉路電視紀錄，法官裁定罪名成立，指出3名被告沒有透過理性方法解決紛爭，反而在公眾出入場所聚眾施暴，但考慮到他們認罪，其中2人和店方及店員和解，分別判處4個月至6個月有期徒刑，易科罰金12萬至18萬新台幣元（約3萬至4.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）