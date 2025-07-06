尷尬！港女「上身這樣穿」被大叔狂望　霸氣1句KO獲激讚：好勇敢

非禮勿視。有港女社交平台發相發文，指由於天氣炎熱，她日前「勇敢」穿上低胸性感裝束出街，詎料有阿叔「黐住行咗成段路」，又一直側頭望她的上半身。港女感到尷尬，最終霸氣1句嚇到阿叔轉身即走，事後大嘆「cXs，好似係我勾引佢咁」。



帖文引來網民熱議，不少人讚港女「做得好」，「你嗰句對答真係正」、「你真係好勇敢」、「呢啲叫用眼神強姦你，香港阿叔阿伯真係好cheap」。也有網民分享同類經歷，呼籲「真係要提高危機應變意識」。



有港女穿低胸性感裝束出街，詎料有阿叔「黐住行咗成段路」，又一直側頭望她的上半身。她感到尷尬，最終霸氣1句嚇走阿叔。（AI生成圖片）

港女穿crop top出街被大叔狂望

「記錄下自己勇敢嘅1次」。該港女於6月10日（星期二）在社交平台Threads發相發文，指由於「熱到pX」，所以當日穿上低胸「crop top（露臍上衣）」就出街，卻遇上「咸濕阿叔」，「個阿叔原本係迎面行過嚟，明明擦肩而過咗，點知佢又突然掉頭，黐住我行咗成段路。我feel到佢一直側住頭望我上半身，望到我都尷尬」。

樓主穿低胸「crop top（露臍上衣）」出街，被大叔一直望上半身。（vvvvvulia／Threads）

港女霸氣1句嚇走大叔

忍無可忍下，樓主開聲怒斥大叔「唔使望啦！假波黎咋！你去整都有大波㗎！」，阿叔則說「黐線，邊個望你呀！」後，轉身離開。樓主事後大嘆「cXs，好似係我勾引佢咁」。

網民看過帖文大讚樓主「好勇敢」。（vvvvvulia／Threads）

網民激讚做得好：真係好勇敢

網民看過帖文大讚樓主「做得好」，「你嗰句對答真係正」、「你真係好勇敢」、「做得好！對住呢啲X街真係唔完全唔使客氣！」、「呢啲叫用眼神強姦你，香港阿叔阿伯真係好cheap」、「大快人心」。

也有網民分享同類遭遇，提醒其他人保持警覺，「我有1次明明着到好密實，經過公園，有個阿叔狂望，望到我唔舒服，我行返轉頭企佢面前充滿笑容咁問：『唔好意思，我嚟係想了解下請問你係望緊我邊個部位呢？」，佢嚇到瀨屎咁，應該以為我係白卡』」、「真係要提高危機應變意識」。

不過亦有網民指摘樓主「又要驚俾人望，又要着成咁」，隨即有大批網民反駁，「佢自己放去邊畀人睇，同無選擇哋被視姦係兩回事」、「作為一個男仔，我承認我都會望，但唔會係咁望同用每人唔舒服嘅眼神」、「講真，我着成咁又唔係俾你望嘅，但係望到人哋覺得唔舒服嘅時候就係滋擾㗎啦！」。