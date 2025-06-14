危險！婆婆「十字路口亂過馬路」遭斥累己累人 網民猜1事勸體諒
撰文：桃樂斯
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無論男女老幼，都應該遵守交通規則過馬路！日前有港女於網上分享片段，指在黃大仙目睹1名婆婆行走於十字路口馬路上，期間有大貨車從她前面經過，危險畫面引來不少網民斥責婆婆亂過馬路行為累己累人，「天橋有𨋢都唔上，真係理解唔到呢啲人」。但亦有人猜測1事勸予他人諒解，「似本身有問題多啲」、「老人家好容易患上認知障礙症，會突然間變咗3歲小朋友咁，好危險」。
該女生在Threads上傳影片，稱「呢位婆婆真係有啲震驚到我」。影片所見，現場為黃大仙彩虹道大成街街市對出的十字路口，片主當時坐於私家車內，直擊1名婆婆行走於馬路上，期間有輛大貨車在她面前擦身而過，險象環生，令她不禁驚呼「嘩」，同車亦有男士形容婆婆步姿「好X Chill」。
黃大仙婆婆亂過馬路 大貨車擦身而過
後續畫面顯示，婆婆行近片主私家車，見她拿着多袋物件，疑似有少許駝背，頭部亦向左方傾斜，令片主友人未敢貿然開車，更被後方車輛響咹催促，片段至此結束。
婆婆被批亂過馬路：累己累人
大批網民譴責婆婆過馬路方式太鹵莽，「大地任我行」、「心口寫個勇字」、「有時懷疑佢哋係唔係厭世」、「想提早報到唔好累人」、「永遠都覺得架車會dup 停（踩停）畀佢哋過」、「老人家貪快，諗住司機會讓佢」、「天橋有𨋢都唔上，真係理解唔到呢啲人」、「罰佢無生果金、兩蚊搭車，以後就唔敢」。
網民猜測婆婆或患病
不過有人估計婆婆未必是貪方便過馬路，猜測1事反勸他人體諒，「大成街市呢個位都敢咁樣過，似本身有問題多啲」、「佢可能有失智或老人癡呆嗰啲，我見佢個樣木木地，真係要搵人take care呢啲老人家，撞到嘅話佢又辛苦，司機又慘」、「老人家好容易患上認知障礙症，會突然間變咗3歲小朋友咁，好危險」。
（threads＠naaaaa.cst）
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