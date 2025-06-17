黃雨│打工仔湧天文台fb鬧爆無紅雨：係咩標準？　1因素重要過雨量

【天文台／天氣消息／暴雨警告信號／黃雨／紅雨】好大雨，出門緊記帶雨傘！本港天氣不穩，多區橫風橫雨，大嶼山及新界北部雨量更超過40毫米。天文台於上午7時30分發出黃色暴雨警告信號，並於早上8時在Facebook專頁發文提醒市民注意大雨，「大家出門前記得帶遮，返工返學唔好淋濕呀」。



暴雨下打工仔、學生上學上班顯得狼狽，有大批網民、打工仔湧到天文台Facebook，質疑為何暴雨下不發出紅色暴雨警告信號，「落到咁樣都無紅雨」、「大雨到，咁都唔停課黐線」、「次次都係咁，濕晒都唔紅雨！係咩標準？」。



亦有網民為天文台解畫，「到到地方唔同啫，深水埗一帶唔係好大雨咋」。翻查天文台資料，除了雨量，是否發出暴雨警告信號還有1個關鍵因素。



本港天氣不穩，多區橫風橫雨。（fanny.cheung.963／Threads影片截圖）

本港今日迎來大暴雨。天文台表示，與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，過去一兩小時，本港多處地區錄得約20毫米雨量，大嶼山及新界北部雨量更超過40毫米。

天文台表示，與活躍西南氣流相關的強雷雨區正影響珠江口一帶，過去一兩小時，本港多處地區錄得約20毫米雨量。（天文台）

天文台發黃雨警告 提醒市民帶遮：返工返學唔好淋濕

暴雨下，天文台於上午7時30分發出黃色暴雨警告信號，並於早上8時在Facebook專頁發文提醒市民注意大雨，「大家出門前記得帶遮，返工返學唔好淋濕呀」。

天文台發文提醒，「大家出門前記得帶遮，返工返學唔好淋濕呀」。（天文台）

網民湧天文台fb鬧爆無掛紅雨警告

多區橫風橫雨，打工仔、學生上學上班顯得狼狽。有大批網民、打工仔湧到天文台Facebook，質疑為何暴雨下不發出紅色暴雨警告信號，「咁大雨都係黃雨 水浸都係黃雨」、「落到咁樣都無紅雨」、「大雨到，咁都唔停課黐線」、「次次都係咁，濕晒都唔紅雨！係咩標準？」、「幾時都話香港黃色暴雨先係最大雨」、「已經濕晒，真係唔該晒」、「我哋班打工仔就真係好悲」、「我住村屋，另一半剛出門橫風橫雨，開埋遮都全濕，袋又濕，係唔係只有黃雨呀。天文台你哋班友唔使濕身，喺室內涼冷氣，知唔知出面咩環境？」、「呢個真係黃雨？大雨到睇唔到路揸車喎」、「搞咩啊超級無敵大雨仲係黃雨？其實你哋瞓醒未啫？」、「落緊先通知人出邊大雨，使鬼你提咩」。

多區橫風橫雨，打工仔、學生上學上班顯得狼狽。（hocmay1120／Threads影片截圖）

有網民發布諷刺天文台懸掛暴雨警告信號的「梗圖」。（網上圖片）

有網民發布諷刺天文台懸掛暴雨警告信號的「梗圖」。（網上圖片）

亦有網民為天文台解畫，「到到地方唔同啫，深水埗一帶唔係好大雨咋」、「一小時雨量得個咁少，好心你地班人睇下啲數據先，唔好乜都鬧」。

天文台做法引來網民爭議。翻查資料，是否發出暴雨警告信號，除了雨量，其實還有1個關鍵因素。

拆解暴雨警告信號 1關鍵因素重要過雨量

根據天文台暴雨警告系統，黃色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續」、紅色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續」，黑色暴雨警告信號則代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續」，意味除了「雨量」，也要符合「香港廣泛地區」標準。

而從天文台雨量紀錄見到，過去數小時各區雨量均未到每小時50毫米，確實未達到紅雨警告「雨量」及「香港廣泛地區」標準。