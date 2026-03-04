食完早餐就想大便？這生理機制起作用　長者兒童善用可改善便祕

剛吃完早餐就想大便？原來這是「胃結腸反射」，台灣營養師指「胃結腸反射」在早晨及餐後的時間特別活躍，如懂得善用可改善便秘。



胃結腸反射是一種生理性反射，負責進食後調控下腸胃道的蠕動功能。（AI生成圖）

營養師呂孟凡在Facebook專頁「營養麵包（呂孟凡營養師）」中表示，胃結腸反射是一種生理性反射，負責進食後調控下腸胃道的蠕動功能，在胃結腸反射作用下，當食物進入胃部，結腸蠕動會增加，胃結腸反射透過調節蠕動，將已攝取的食物朝向直腸移動，以騰出空間容納更多食物。

胃結腸反射透過神經內分泌等調節腸道蠕動

而整個胃結腸反射過程包括多個階段，調控涉及多個因素，包括神經、機械性及旁泌作用的調節物質；多種神經胜肽被認為是此反射的潛在調節因子，包括膽囊收縮素（cholecystokinin）、血清素（serotonin）、神經降壓素（neurotensin）、胃泌素（gastrin）；已知並被研究的三個調控中心，包含肌源性調控、荷爾蒙調控與神經調控。

兒童與高齡人士，善用這項生理機制可改善便祕。（AI生成圖）

兒童長者善用機制可改善便祕

呂孟凡續稱，當食物進入直腸並造成壓力上升時，胃結腸反射會促進透過排便，來排出直腸內的內容物，在早晨及餐後特別活躍，對於兒童與高齡人士，善用這項生理機制可改善便祕。