港鐵站遇大媽反覆問途人要錢坐車！女生遭追問拍片質疑：呃錢搭車

是「借錢黨」還是真有需要？近日有女生發帖指在港鐵站出口至入閘前遭1名陌生中年女子截停2次並索取15元，對方聲稱要借錢坐車，但女生卻認為對方是「呃錢」，因目擊對方反覆向途人要錢，「一時話差15蚊一時又話20蚊」。不少網民亦懷疑女子是以車費為借口騙錢，更表示應報警處理，「幫佢報警，坐警車返屋企」；但亦有網民指或許女子真有需要，可當「日行一善」。



有女生發帖指在港鐵站疑遇1名中年女子「呃錢搭車」。（資料圖片）

該網民於6月26日凌晨在社交平台Threads發帖，指疑似遇上有人「呃錢搭車」。她表示，稍早時間在港鐵站遇到1名中年女子向她及其他途人索取零錢坐車，每次要求15至20元，「由出口行到入閘共追問咗我哋兩次，其間目擊佢不斷衝向途人借錢」、「一時話差15蚊一時又話20蚊」。

女子向途人借15元乘車

樓主稱被嚇了一跳，舉機拍下影片並發帖表示「香港又多返呢啲呃錢黨」。而片中可見該名女子正向人詢問「先生，可唔可以借15蚊我搭車啊？」，但被拒絕。

樓主稱目擊該中年女子反覆向其他途人索取零錢坐車。（Threads）

網民：幫佢報警

有網民懷疑女子是「借錢黨」利用途人善心行騙，「幫佢報警，坐警車返屋企」、「借？幾時還？」、「是否要隨身有定啲冥通，遇到呢啲人直接畀佢？」。不過也有少數網民擔心對方是真的有需要，並表示「日行一善囉」，然而有人指出「咪就係咁樣俾人呃囉」。

（Threads）