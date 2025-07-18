城巴內地大媽想打尖上車：我排第一！　遭全車乘客圍攻　結局絕了

乘搭巴士應該守規矩排隊勿「打尖」！有港女於網上群組發相發文，指於銅鑼灣乘搭城巴962X時，巴士一開門就有1名內地大媽衝前想「打尖」上車，她立即抓着大媽叫排隊，然而大媽反嗆稱自己「排第一」，隨即惹來排隊乘客公憤，一同圍罵大媽，結局大快人心。



事件引來網民熱議，大讚港女及其他乘客「做得好」、「做得好，香港人要團結」、「團結就是力量」、「希望香港人真係可以守望相助守護」。



乘搭巴士應該守規矩排隊勿「打尖」！（資料圖片）

乘搭巴士不應「打尖」！該港女於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發相發文，指7月5日（星期六）於銅鑼灣乘搭城巴過海巴士962X，巴士到站一開車門，就有1名內地大媽衝到隊頭想「打尖」上車，她見狀一手抓着大媽叫排隊，詎料大媽反稱自己是「排第一」，「俾我一手捉住佢叫佢排隊，佢仲XX咁話佢係排第一……」。

內地大媽搭城巴想打尖上車 被乘客圍罵

大媽「打尖」行為隨即引起公憤，樓主表示，排在她後面十多名乘客一同責罵大媽，「我後面十幾人一齊X佢。原來有個後生一齊嘅排喺隊尾，大媽衝上嚟當排頭位」。

樓主指，巴士一開門就有1名內地大媽衝前想「打尖」上車，她立即抓着大媽叫排隊，然而大媽反嗆稱自己「排第一」，隨即惹來排隊乘客公憤。（AI生成圖片）

內地大媽上車後續慘了

之後大媽及一眾乘客上巴士。從相片見到，當時巴士正駛往屯門，戴着「黑超」、穿黑色上衣的大媽走到巴士車廂上層，但未見坐下。樓主解釋，「由於太多人X佢，佢上咗上層見唔對路，行返車頭嗰邊搵位」。

相片見到，戴着「黑超」、穿黑色上衣的大媽走到巴士車廂上層，但未見坐下。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

網民讚乘客做得好：團結就是力量

帖文引來網民熱議，大讚樓主及其他乘客「做得好」，「團結就是力量」、「咁多人一齊X佢，香港人讚」、「做得好，香港人要團結」、「正X樣被人灌輸正能量」。

也有網民分享同類經歷，「有次又係962X屯門往銅鑼灣，有兩個內地女人趁車到打尖，立即暴喝佢哋幾聲之後再開Turbo X到佢哋笠水」、「其實搭西鐵都係咁，好多阿伯阿嬸唔排隊，企喺最後面，車到就一支箭喺中間攝入去車廂。不過好多人都隻眼開隻眼閉」、「你真係好彩，有人幫拖，我試過無數次無人幫拖，亦都見過無數次啲人都由得呢啲人打尖唔出聲，希望香港人真係可以守望相助守護」。