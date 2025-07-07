不滿售$45急凍雞翼　顧客用1年前舊單促回水$4XXX　老闆1原因退款

香港飲食業市道艱難，小店經營不易。長沙灣日本菜小店「一笑食堂」近日被顧客要求退款事件引起熱議，有顧客不滿「一笑食堂」售45元的「名古屋雞翼」菜式使用急凍預製雞翼，憑多張已甩色的一年多前單據要求老闆退款4,425元，老闆卻道歉指出「你覺得我收你嗰餐錢唔值嘅話，過嚟問我攞返錢，起碼你條氣會順啲，最緊要你開心」。而該顧客最終竟然真的前往店舖，拿走一袋現金。



不少網民批評該顧客，「網上西客見得多，未見過有人咁厚面皮」、「咁X無恥都有」、「佢唔滿意嘅話咪退雞翼囉！點解要成張大單退？咪就係呢啲人搞死香港啲小店囉」。網民亦力撐老闆，「欣賞老板豪氣」、「老闆又霸氣真係退畀佢，犀利」。



《香港01》就事件向「一笑食堂」老闆查詢，老闆回覆表示，「事情已經過去，唔想再討論落去，只想繼續畀心機做好小店」，強調「事情唔係悉心安排」，亦說「小店生意冇多到」。



長沙灣日本菜小店「一笑食堂」近日被顧客要求退款事件引起熱議。（「一笑食堂」fb專頁圖片）

事件起因是「一笑食堂」於facebook發公告表示，因內部小問題須休店兩天。有顧客留言「搞笑」，老闆不解追問，顧客指出曾於店內用餐時目擊老闆「直接喺冷格拆開包裝，拎幾隻預製好嘅雞翼出嚟炸畀我，收我45蚊」。顧客不滿批評老闆，「平時成日講自己幾匠人，幾認真煮嘢食，我喺你間餐廳係從來未，睇唔到任何心意」。

顧客不滿45元雞翼急凍預製 老闆願退錢

老闆未有與顧客有過多爭辯，表示願意退款，「你覺得我收你嗰餐錢唔值嘅話，過嚟問我攞返錢，起碼你條氣會順啲，最緊要你開心，令到你咁唔開心，小弟萬分抱歉，對唔住」、「咁你攞返張單嚟，我畀返錢你」。該顧客繼續抨擊「多謝你承認自己賣預製菜，你哋餐廳真係好有心，不過係嘔心個心」。

事件起因是「一笑食堂」於facebook發公告表示，因內部小問題須休店兩天。（fb截圖）

有顧客留言「搞笑」，老闆不解追問。（fb截圖）

顧客指出曾於店內用餐時目擊老闆「直接喺冷格拆開包裝，拎幾隻預製好嘅雞翼出嚟炸畀我，收我45蚊」。（fb截圖）

該顧客不滿「一笑食堂」售45元的「名古屋雞翼」菜式使用急凍預製雞翼。（「一笑食堂」fb專頁圖片）

顧客持甩色單據逼退錢 總額4,425元

然後該顧客竟然提供兩張已甩色至幾乎看不清字的單據，「我哋手頭得兩張好濛，不過都隱約見到一笑食堂4個字」，老闆着他先拿來店舖。該顧客另外亦提供1張印字清晰的單據，顯示他在2024年5月14晚曾光顧「一笑食堂」，消費金額為907元。

該顧客計算好手頭所持單據消費總額後，指出曾在「一笑食堂」共消費4,425元，老闆豪氣地表示「冇問題」，更上傳1張手持9張500元紙幣的照片。而該顧客竟然真的前往店舖退款，上傳1張拿着1袋500元紙幣的照片說老闆「講得出做得到」，老闆亦回覆「最緊要你覺得舒服」。

該顧客竟然提供兩張已甩色至幾乎看不清字的單據要求退款。（fb截圖）

該顧客另外亦提供1張印字清晰的單據。（fb截圖）

該顧客另外亦提供1張印字清晰的單據，顯示他在2024年5月14晚曾光顧「一笑食堂」，消費金額為907元。（fb截圖）

「一笑食堂」老闆表示願意退款。（fb截圖）

該顧客計算好手頭所持單據的消費總額後，指出曾在「一笑食堂」共消費4,425元，老闆豪氣地表示「冇問題」，更上傳1張手持9張500元紙幣的照片。（fb截圖）

而該顧客竟然真的前往店舖退款，上傳1張拿着1袋500元紙幣的照片說老闆「講得出做得到」。（fb截圖）

老闆亦回覆「最緊要你覺得舒服」。（fb截圖）

網民力撐老闆 批顧客「咁X乞衣」

現時原帖文已被老闆刪除，但帖文內容已被網民截圖廣傳，不少網民批評該顧客，「咁X乞衣，冇錢唔好出街食」、「明顯條友窮喇，扮晒嘢老屈人」、「雞翼醃好放喺雪櫃，有乜問題？即時生醃等下又唱人哋唔夠味，亦都可以話咁耐先至出餐，更可以唱人哋係冰鮮雞翼！唔通真係要響廚房養幾10隻活雞響度？」。

有網民撐老闆說，「老闆又霸氣真係退畀佢，犀利」、「咁都退，真係人善被人欺，小店加油」，亦有人指出「老細畀幾千蚊佢咪當賣廣告囉！個西客而家人人喊打，嚟緊大把街坊排住隊幫襯，多謝西客都嚟唔切啦！老細英明」。