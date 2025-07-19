觀塘普通話夫婦推BB車　求助途人「幫召車兼付款」　稱1方法答謝

香港街頭不時出現借錢黨、請食飯黨，更有人推着嬰兒車「博同情」。有港人日前於觀塘遇到1對操普通話、推嬰兒車的夫婦，自稱首次來港旅遊，卻因「不知道怎樣打車」，要求他「幫忙打車和付款」，他聞言即時拒絕對方。不過夫婦二人指向嬰兒，強調「你看看他，我們不是騙人的」，又要他留下電話，以便日後可以答謝他。



樓主未有理會，轉身離開時竟聽到對方稱「我們都是中國人嘛，為什麼不幫我？」。有網民認為該對夫婦是騙徒，「又要叫車又要畀錢，邊有咁大隻蛤乸隨街跳」、「最憎呢種人，有手有腳當自己乞兒」，有留言表示曾遇過類似騙徒，「我試過夜麻麻喺觀賓附近，套路完全一樣」。



有港人於觀塘遇到一對操普通話、推着嬰兒車夫婦，以「不知道怎樣打車」為由，要求他幫忙召車和付款。（AI生成圖片）

普通話夫婦推BB車 求港人幫召車兼付款

有港人於threads帳號發帖，指於觀塘駿業里準備回家時，突然有一對操普通話、推嬰兒車的夫婦上前，指他們首次從北京來港，經詢問下得知樓主是香港人後，就稱他們「不知道怎樣打車」，但需要前往機場，故要求樓主「你可以幫我們打車和付款嗎？」

夫婦指向嬰兒 強調：我們不是騙人的

樓主稱「我聽到呢度已經覺得有啲唔對路」，所以向對方表明自己「不懂打車」，建議另覓途人求助，借機打發對方。惟該對夫婦又指向嬰兒車內的嬰兒，強調「你看看他，我們不是騙人的」，再信誓旦旦要樓主留下聯絡電話，指他以後若然有機會去北京玩，可以請他吃飯當作答謝。

樓主聞言繼續拒絕，稱「不好意思，幫不到你」然後馬上離開，詎料聽到對方稱：「我們都是中國人嘛，為什麼不幫我？」樓主體諒夫婦要帶嬰兒同行，若對方並非要求他「畀住錢先」，或許都會選擇幫忙，但對方單刀直入要求他代為付款，只能無奈說聲「不好意思喔」。

有網民曾於觀塘遇到同類手法的騙案，形容「套路完全一樣」。（網上圖片）

網民直指騙子：不宜有太多同情心

許多網民都覺得涉事男女在行騙，「周街騙子」、「叫佢打3條九啦，咁慘阿蛇實幫」、「最憎呢種人，有手有腳當自己乞兒」、「又要叫車又要畀錢，邊有咁大隻蛤乸隨街跳」。有留言指即使不是騙徒，亦同樣「唔抵幫」，「就算唔係騙子都唔會幫，去旅行大安旨意唔帶錢，以為香港人都係傻的嗎？」、「有能力來到香港，就有能力回鄉，不宜有太多同情心」。

類似手法騙案多不勝數 網民提醒要小心

留言區不乏網民指曾遇到類似手法的騙案，「一年前喺駿業里遇過，又係一男一女問拎錢去機場，話無現金問你拎錢，我直接拒絕咗。結果今年年初又遇到佢哋，我直接答：『我上年見過你們，你們的飛機還沒飛走嗎？』」、「我都遇過幾次，開頭諗住係咪真係要幫手，我仲同啲人講咗好耐教佢哋點搭車，最後佢問我攞錢嗰下我即刻知咩料」、「我試過夜麻麻喺觀賓附近，套路完全一樣，都係嗰句大家小心」、「我一年幾之前都遇過，唔好以為有小朋友同佢哋一齊就係正經人家，呃人㗎」，又揶揄「唔識叫車，咁佢點樣可以嚟到觀塘？」、「佢嚟香港咁多日都唔識打車？係咪因為日日瞓醒就係喺附近呃人？ 咁緊係唔使打車啦」。

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