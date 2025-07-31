觀塘道阿婆推紙皮車行馬路！驚險影片曝光　網民斥：用生命過馬路

再有長者推紙皮車行馬路！有網民日前搭乘巴士於觀塘道直擊1名推着紙皮車阿婆公然於馬路上行走，其間一直有車輛駛經其身邊，他形容「嗰度車來車往，唔俾車撞都阻塞交通」，因而質疑阿婆為何「唔可以行返上橋咩？」



有網民批評阿婆行為危險，「用生命過馬路」、「好多年前已經係咁，之前返學成日都見到呢個阿婆推紙皮（車）行出馬路」。不過有人就指出涉事地點附近並無斑馬線，阿婆亦不可能推着紙皮車穿越行人隧道「又上又落」，故感嘆「行馬路係好危險，但佢可能無得揀」。



觀塘道近牛頭角站對出位置，有阿婆公然於馬路上推着紙皮車行走，十分危險。（threads影片截圖）

阿婆手推紙皮車 觀塘道馬路上行走極危險

有乘客在threads帳號上傳影片，可見他坐於巴士上層最前排右方座位，從高處往下看發現1名老婦公然於馬路上推着紙皮車行走，當時巴士途經至觀塘道近牛頭角港鐵站對出位置，而阿婆連同手推車，一度霸佔了大部份路面，其身旁一直有不少車輛經過。片主形容「嗰度車來車往，唔俾車撞都阻塞交通」，雖然眼看阿婆背影心生憐憫，但就質疑「唔可以行返上橋咩？」

阿婆於馬路上推着紙皮車行走，連同手推車一度霸佔了大部份路面。（threads影片截圖）

當時片主搭乘的巴士則在阿婆旁邊經過，可見距離相當接近。（threads影片截圖）

網民斥阿婆舉動危險：用生命過馬路

影片引來部份網民斥責阿婆「累己累人」，「大把老人家係咁，用生命過馬路，佢唔怕死，博你一定避佢」、「佢老X奉你唔撞佢㗎嘛」、「好多年前已經係咁，之前返學成日都見到呢個阿婆推紙皮（車）行出馬路」、「咁X曬真係好陰公，但又會累到人」、「唔止危險仲違法，片尾有禁行人過路的標誌」。

網民留意上址設有「禁行人過路」標誌，斥阿婆舉動既危險又違法。（threads影片截圖）

附近無斑馬線 有網民籲體諒：佢可能無得揀

話雖如此，亦有人為阿婆辯護，認為她行於馬路上實屬無奈之舉，「因為呢個位完全無斑馬線過對面」、「呢個位得樓梯（行人）隧道，前面條橋就入寫字樓大堂，唔肯定畀唔畀佢搭升降機」、「橋上唔到，lift入唔到，行人路又成日上壆落壆，可能無力推上壆，又上又落啲嘢又易跌，行馬路係好危險，但佢可能無得揀」。

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