打風！浴袍男女KFC內食燒鵝茄蛋飯　目擊者指無消費　網民：肉酸

在餐廳內不進食外帶食物，是對餐廳的基本禮貌。有港人近日發文公審1對疑似內地男女，於九龍1間肯德基（KFC）餐廳內不消費，穿着浴袍、佔用桌子享用外帶的燒鵝和蕃茄蛋飯。



網民直斥，「明明入面有着衫點解要笠浴袍？着浴袍即係近酒店點解唔返酒店食？」、「真係肉酸，係咪冇衫着」，亦有網民指出餐廳也有責任，「又咁講，餐廳自己都要主動告知唔可以，但而家多數都係縱容，由佢哋，所以咪變本加厲」。樓主就表示，拍攝照片當日在打10號風球，餐廳員工非常忙碌，未有空閒勸阻該對男女。



有港人近日發文公審1對疑似內地男女，於九龍1間肯德基（KFC）餐廳內不消費，穿着浴袍、佔用桌子享用外帶的燒鵝和蕃茄蛋飯。（Threads影片截圖）

該港人於Threads發文發片，拍攝到該對男女於肯德基餐廳內佔用桌子，打開外帶的燒鵝和蕃茄蛋飯大快朵頤，其間男子更將3件燒鵝夾過一遍，但未有放進口中。而兩男女亦穿上奇裝異服進入餐廳，穿着衣褲的同時，再套上浴袍，而腳上則穿着拖鞋。

兩男女穿浴袍 KFC內食燒鵝蕃茄蛋飯

樓主批評兩男女於餐廳內未有消費，「葡撻都冇（買）呀」，又無奈說因為拍攝照片當日在打10號風球，餐廳員工非常忙碌，未有空閒勸阻該對男女，而餐廳附近有酒店，步行10分鐘內即可抵達。

男子將3件燒鵝夾過一遍，但未有放進口中。（Threads影片截圖）

男子將3件燒鵝夾過一遍，但未有放進口中。（Threads影片截圖）

兩男女穿着衣褲的同時，再套上浴袍。（Threads影片截圖）

網民斥：點解唔返酒店食？

網民留言斥責，「明知今日咁忙，做緊生意㗎，霸住人哋個位」、「件件夾過，夾嚟夾去，無家教嘅典範！」、「超勁好笑，既然穿浴袍應該酒店房喺附近，點解要喺KFC食呢，諗唔明」、「佢哋真係永遠唔睇場合着衫」、「着咩衫出街食，鍾意出醜係佢哋嘅事，但去人哋舖頭使用人哋嘅餐桌服務，又唔買人哋嘅嘢食，即係佔人便宜恬不知恥，嗰度係店舖，唔係免費嘅公共空間」。

有網民直言，「你信唔信，呢類文化，好快會滲落香港新一代，跟住將來啲人就會問『點解唔得？』」、「大陸啲餐廳真係畀佢哋咁做，所以唔淨係佢哋兩個嘅問題，係全中國嘅問題」、「有幾次喺旺角麥當勞，有幾檯人食緊螺絲粉、蕃薯、粟米，食完嘢仲斟埋幾樽水」。

有網民留言分享照片，表示在其他餐廳也見過有人佔用桌子，享用外帶食物。（Threads圖片）