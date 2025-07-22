提前收工驚見「妻子遭綁在床上」嘴巴被捂着　疑犯目的令人心寒

李婷和丈夫吳洋（均為化名）夫妻倆在上海打工，2024年10月14日晚8點多，網約車司機吳洋提前收工回家，發現本應上晚班的妻子李婷的代步車還停在門口，家中也亮着燈。



推門瞬間，燈突然滅了，他看到妻子李婷被綁在床上，雙腳朝上，嘴巴被捂着，家中的行李箱被翻得亂七八糟。

一名上海男子回家驚見妻子被綁床上，家裏亂成一團，最後才知竟是妻子同事因心理不平衡上門報復。（微博影片截圖）

稱「我不強姦你」 做了這件事便離開了（點圖了解更多）：

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還沒等他衝過去，身後突然伸出一隻手捂住他的嘴，鋒利的刀刃瞬間劃破他的臉頰。體力不支倒下時，吳洋聽到襲擊者問：

我的眼鏡在哪裏？

趁着襲擊者轉身找眼鏡的間隙，吳洋連滾帶爬衝出房門，撲向隔壁的鄰居家。

男同事臆想被嘲笑 實施「畸形報復」

警方午夜抓獲的嫌疑人讓所有人震驚 ——他竟是李婷同廠的工程師陳波（化名），他作案時處於抑鬱發作狀態，這個月薪比李婷高几倍的男人，戴着頭盔口罩闖入同事家中，只為了 「拍張她害怕的照片」。

提審室裏，陳波的供述充滿荒誕：

她在車間說我『幹活累死活該』，我就是想綁住她，拍張她害怕表情的照片存在手機裏。上班想到她那句話時看看照片，心裏能舒服點。

為了這個詭異的目的，他提前準備了水果刀、電線和繩子，卻故意沒帶手機：

她有我微信，我想用她的手機拍了傳給我，再刪掉她手機裏的記錄，這樣就沒人知道了。

事實上，兩人上班期間僅在維修機器時有短暫交流，所謂 「蔑視」 實為陳波的臆想。經司法精神鑑定，陳波作案時處於抑鬱發作狀態。雖然犯罪嫌疑人在作案時處於抑鬱發作，但是他對整個案件的性質、後果有充分的認知，並且對作案對象有選擇，在作案之前也做了充足的準備活動，檢察機關認定犯罪嫌疑人陳波有完全的刑事責任能力，不建議從輕或者減輕處罰。

目前，檢察機關以故意傷害罪對陳波提起公訴。

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