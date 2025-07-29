港男投訴凍奶茶難飲！獲侍應換完再換大讚服務好　網民：真係奇遇

餐廳的服務態度是留住客人的關鍵。有港男到旺角一間西餐廳吃飯，叫了個78元的牛扒餐，但他嫌餐飲凍奶茶「難飲，奶太多」，要求換了另一杯也不滿意，侍應表示可改做檸樂或可樂等飲品，後來港男改飲凍檸茶，侍應送來飲品時再表示不滿可以再換，且全不收費，令他希望香港多些這種細心待客的侍應就好了。帖文引來網民留言笑稱「如果去澳牛，有咩後果」，亦有人認為「有無覺得自己係西客」。



樓主覺得凍奶茶太多奶很難飲，獲女侍應換了兩次，最後換了杯凍檸茶。（AI生成圖片）

有港男在Threads分享於旺角食西餐奇遇經歷，他叫了牛扒餐，用餐後點了凍奶茶做餐飲，可是他覺得太多奶很難飲，於是向女侍應反映，對方提出可換一杯給他，可是同樣難飲，女侍應再提出可換汽水或凍檸樂，樓主於是換了杯凍檸茶，終於感到滿意沒有再換。他更希望香港的餐廳侍應，可像這名女侍應般細心。

不少網民看到帖文後留言，「呢啲真係奇遇，夢想世界才會有」、「未見過咁好服務，唔啱換到啱」、「咁樣服務應該畀個like」、「所以有些餐廳擴充、有些執笠，服務業最基本就是服務」。

不少網民認為樓主是西客。（Threads圖片）

可是，不少網民也鬧樓主是西客，「先要搞清楚何謂難飲」、「有無覺得自己係西客」、「特製飲料給西客」、「你真係好意思講話換咗咁多怀，正常人至多咪換一杯」，「好onX」。樓主則回應「我只可以講實話叫佢換過杯清水畀我，但係估唔到可以再換再改檸茶」。