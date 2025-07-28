港鐵MMA│黑衣男女逼職員度行李影片再瘋傳！擋車門怒吼　後續更狂

【港鐵／MMA／行李規定】乘搭港鐵要遵守攜帶行李規定，亦要避免影響他人。本港網絡近日瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵線有1對黑衣男女阻擋車門不讓列車開車，要求港鐵職員即場量度車廂內1名乘客的大型行李有否超出標準，「你而家攞晒啲嘢出來度咗（行李）先！」。即使警員到場，黑衣男女也不讓步，車上有多名乘客不滿上前理論，雙方推撞，其間另1黑衣女更聲稱被老伯摸胸非禮。隨後列車成功開車，但黑衣女繼續糾纏指控老伯非禮，最終警員、港鐵職員、黑衣男女及老伯在下一站落車處理，疑似違規的行李則仍可留在車廂內，列車離開。



影片引來網民爭議，有人批評「發生什麼事！香港真的有病了」、「好野蠻，開住車度（行李）有咩問題？」。亦有網民指「明明係好乘客懷疑貨物過大而幫助職員，點解都會俾人話破壞香港？」，但有網民反駁，「一件事還一件事，行李問題還行李問題，你擾亂秩序，行為偏激都係事實」、「係咪用投訴行李問題就可以大晒，鍾意做乜都得？」。



翻查資料，事件於2015年發生，至近日有Facebook專頁轉載影片，再度引起熱議。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵線有1對黑衣男女阻擋車門不讓列車開車，要求港鐵職員即場量度車廂內1名乘客的大型行李有否超出標準。（網上影片截圖）

事發2015年10月4日，網上流傳影片長近6分鐘，指當晚7時許港鐵東鐵線沙田站有多名市民擋在車門位置阻礙列車開出，逼迫港鐵職員量度車上懷疑違規行李，警察到場也沒有讓步，導致列車延遲3分鐘。其間有多名乘客不滿上前理論，雙方推撞場面混亂。

港鐵黑衣男女擋車門逼職員量度疑違規行李

影片一開始就見到有1對穿黑衣男女擋在車門位置不讓開車，有港鐵男職員跑過來，黑衣女怒吼「度嘢啊！叫佢攞出來度嘢先啦！咁你唔使影響晒成架車囉！」。男職員回應「得！開車開車開車。得得得，OK，唔該你」，黑衣女不滿咆哮「處理咗先！」。男職員解釋，但黑衣女怒呼「有咩好講啊！你而家攞晒啲嘢出來度咗先！」，男職員回應「得，我哋上車度，我哋上車處理」。

1對穿黑衣男女擋在車門位置不讓開車，有港鐵男職員跑過來。（網上影片截圖）

1對穿黑衣男女擋在車門位置不讓開車，有港鐵男職員跑過來。（網上影片截圖）

黑衣男女要求職員即場量度行李。（網上影片截圖）

黑衣男女要求職員即場量度行李。（網上影片截圖）

黑衣女咆哮：我而家叫你度呎！

隨後有3名女職員上車，男職員把黑衣男推離車門，車門響起嘟嘟提示聲想關門，但車門關上之際，黑衣男女再次擋住車門，黑衣女怒吼「信你哋唔過！」。男職員勸「不要阻住車門」，黑衣女反駁「我驚你做咩啊？我而家叫你度呎！」。男職員於是叫黑衣女一同上車度呎，惟黑衣女堅持要下車量度，「點解你唔叫佢落來啊？攞出來度！」。

車門關上之際，黑衣男女再次擋住車門。（網上影片截圖）

車門關上之際，黑衣男女再次擋住車門。（網上影片截圖）

男職員勸「不要阻住車門」，黑衣女反駁「我驚你做咩啊？我而家叫你度呎！」。（網上影片截圖）

乘客鼓譟爆衝突 有黑衣女稱被非禮

現場乘客鼓譟指摘黑衣男女，「阻住晒！點可以阻住個車門㗎」、「你大X晒啊而家？」。有老伯上前向黑衣男女表示「你示威還示威，唔好阻住我哋！」，黑衣男即挺胸衝前兇「點啊？」，老伯則推開黑衣男反問「做咩啊？蝦我阿伯啊？」。雙方推撞衝突加劇，場面混亂，大批職員阻止不果，其中有另1名束馬尾黑衣女聲稱被老伯「摸胸」非禮，情緒激動，又拍打職員。

有老伯上前向黑衣男女表示「你示威還示威，唔好阻住我哋！」，黑衣男即挺胸衝前兇「點啊？」。（網上影片截圖）

職員量度行李長闊高總和疑超出規定

這時有警察到場，與港鐵職員協力讓車門關上，聲稱被非禮的馬尾黑衣女及1名黑衣男留在車廂內，繼續「發難」與車上乘客爭執，黑衣女一直投訴被老伯非禮「揸我胸啊」，港鐵職員則在量度行李大小，長、闊、高分別是55厘米、40厘米和80厘，總和175厘米，意味超過港鐵行李總和不可超過170厘米規定。

聲稱被非禮的馬尾黑衣女及1名黑衣男留在車廂內，繼續「發難」與車上乘客爭執。（網上影片截圖）

港鐵職員量度行李大小。（網上影片截圖）

結局是這樣

最終列車駛到下一車站，警員、港鐵職員、黑衣男女及阿伯全部下車處理，疑違規行李則繼續留在車內，車門關上列車開出。

最終列車駛到下一車站，警員、港鐵職員、黑衣男女及阿伯全部下車處理。（網上影片截圖）

違規行李則繼續留在車內。（網上影片截圖）

網民爭議：激進過火 VS 見疑即報

網民看過影片議論紛紛，有人批評黑衣男女行為「過火」，「發生什麼事！香港真的有病了」、「好野蠻，開住車度有咩問題？」、「嘈還嘈，點都唔應該推個阿伯，老人家都唔識尊重」、「女個個想點？又要係咁衝人到，又要話人非禮」、「其實我覺得今次2個乘客唔啱，阻住人哋關車門，個男人仲要兇呀伯，個女士又話人哋非禮佢，人哋職員都上車處理啦，仲想人地點！今次咩彩佢哋都拎晒啦！」

亦有網民認為黑衣男女做法無問題，「明明係好乘客，懷疑貨物過大而幫助職員，點解都會俾人話破壞香港？」、「成件事其實可以好簡單，條友落車畀港鐵度行李就乜事都無，應咗投訴班人嘅訴求，就唔使阻住全車人」、「有懷疑就緊係舉報啦，你估個個都測量眼？一望就知有冇超標？」。但有網民反駁，「要表達係你的權利，但係用啲激進的方法自己發晒爛渣，又話人非禮又話人打人又唔俾開車，咁成車人俾你哋阻住又點呢？」、「係咪用投訴行李問題就可以大晒，鍾意做乜都得？」、「一件事還一件事，行李問題還行李問題，你擾亂秩序，行為偏激都係事實」。

港鐵攜帶行李規定 違者可罰2,000元

根據現時港鐵行李規章，乘客攜帶的行李呎吋（長、闊及高）總和須不超過170厘米，而任何一面長度不可超過130厘米，超出規定的行李均不可帶進車站付費區。

而根據《港鐵附例》第27條，任何人不得攜帶由列車運載或裝載時會有對任何人造成傷害或任何鐵路財物造成損壞的危險，或對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西進入鐵路處所，違者最高罰款2,000元。